Коли сіяти кабачки у травні 2026: місячний календар та погодні умови

Посів кабачків у відкритий ґрунт.

Травень — найсприятливіший місяць для посіву кабачків у відкритий ґрунт. Але й тут спішити не треба. Щоб отримати багатий врожай, важливо обрати найсприятливіший день для посіву овочу. Для цього слід врахувати погодні умови, температуру ґрунту і, звичайно, поради місячного календаря.

Новини.LIVE розповідає, коли саме сіяти кабачки у відкритий ґрунт у травні 2026, щоб рослина швидко пішла у ріст та порадувала щедрим плодоношенням.

Коли сіяти кабачки у відкритий ґрунт у травні 2026: погодні умови

Для більшості регіонів України найкращий час для посадки кабачків у 2026 році припадає саме на травень. Орієнтовні строки для різних областей:

Південь — з кінця квітня до 8 травня;

Центральні області — з 5 по 20 травня;

Північ і захід країни — з 10 по 25 травня.

Якщо ви обрали пізні сорти кабачків, посів можна проводити навіть на початку червня. На врожайності це майже не позначиться.

Головний орієнтир для посіву кабачків навесні — стабільне тепло. Ця культура дуже чутлива до холоду, тому поспіх може коштувати майбутнього врожаю. Висівати насіння у відкритий ґрунт варто лише тоді, коли:

ґрунт на глибині 8-10 см прогрівся щонайменше до +12°C;

середньодобова температура повітря стабільно тримається не нижче +15°C;

ризик нічних заморозків уже мінімальний.

Які природні сигнали підкажуть точний час посіву кабачків

Досвідчені городники часто довіряють не календарю, а природі. Є кілька надійних ознак, що земля вже достатньо прогріта для баштанних культур:

масово зацвіла вишня;

з'явилося багато кульбаб;

береза повністю вкрилася молодим листям.

Які дні сприятливі для посіву кабачків за місячним календарем у травні 2026

Багато дачників звіряють роботи на городі з фазами Місяця. Вважається, що вдало обраний день допомагає насінню швидше прорости та формувати сильні рослини.

Найкращі дати для посіву кабачків у травні 2026: 15, 16, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 30 число.

Як правильно сіяти кабачки, щоб отримати великий урожай

Навіть найсприятливіша дата не гарантує успіху без правильної посадки. Перед посівом потрібно:

добре перекопати ділянку;

внести компост або перепрілий гній;

рясно пролити землю теплою водою.

Правильна схема посадки кабачків:

відстань між рядами — близько 1 м;

між лунками — 60-70 см.

Глибина загортання насіння залежить від типу ґрунту:

3-4 см для важких ґрунтів;

до 6 см для легких і пухких.

У кожну лунку краще класти по 2-3 насінини, а після появи сходів залишати найсильніший паросток. Важливо також пам'ятати про сівозміну. Після огірків, гарбуза або патисонів кабачки краще не висівати, адже це збільшує ризик грибкових захворювань.

Щойно з'являться перші листочки, рослинам потрібен правильний догляд. Основні правила:

поливати теплою водою раз на 7-10 днів;

у період цвітіння збільшувати частоту поливу;

полив проводити вранці;

після появи 3-4 листків внести азотне підживлення.

Якщо посів проведено у правильний час і рослини отримують достатньо вологи та поживних речовин, перші плоди можна збирати вже через 35-45 днів після появи сходів.

