Що покласти в лунки при посіві кабачків: добриво для щедрого врожаю

Секрет посіву кабачків: що покласти в лунки для щедрого врожаю
Кабачки — одна з найпростіших у вирощуванні культур. Та водночас цей овоч надзвичайно ненажерливий й вимагає поживних грядок. Є простий секрет щедрого врожаю кабачків — добриво потрібно закласти у лунки ще при посіві.
Новини.LIVE розповідає, що потрібно покласти у лунки під час посіву кабачків, щоб плоди виросли великими та смачними.
Як правильно обрати місце для посіву кабачків
Для гарного врожаю кабачкам потрібно багато сонця. Ідеально, якщо грядка освітлюється щонайменше 6-8 годин на день. Також обирайте грядки де немає застою води.
Найкращі попередники:
- картопля;
- капуста;
- цибуля;
- часник;
- бобові культури, особливо горох.
Після них земля добре насичена поживними речовинами, необхідними для росту овочевої культури. І не забувайте дотримуватися сівозміни. Не варто висівати кабачки на одному місці кілька сезонів поспіль.
Що покласти в лунки при посіві кабачків
Лунки варто робити великими — приблизно 50 см у діаметрі та до 25 см углиб. Між ними залишайте щонайменше 60-70 см для хорошого провітрювання кущів.
У кожну лунку додайте дві літрові банки перепрілого компосту або перегною. Органіка створить поживну основу. Вона розпушує землю, утримує вологу й покращує доступ кисню до коренів. Друга добавка — мінеральне добриво. Чудово підійде одна столова ложка нітроамофоски. Якщо хочете довготривалий ефект, можна використати добриво пролонгованої дії для овочевих культур. Таке поєднання працює ідеально: органіка поступово живить рослину, а мінеральний комплекс дає швидкий поштовх для росту.
Як правильно сіяти насіння кабачків
- Усі добрива потрібно ретельно перемішати із землею.
- Після цього насіння висівають на глибину 4-6 см.
- У кожну підготовлену лунку кладуть 4-5 насінин.
- Після появи сходів залишають лише 2-3 найміцніші рослини.
- Потім землю злегка ущільнюють і добре поливають теплою водою. Це забезпечує щільний контакт насіння з ґрунтом і прискорює проростання.
