Головна Дім та город Секрет посіву кабачків: що покласти в лунки для щедрого врожаю

Секрет посіву кабачків: що покласти в лунки для щедрого врожаю

Дата публікації: 21 травня 2026 13:40
Що покласти в лунки при посіві кабачків: добриво для щедрого врожаю
Посів кабачків для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Кабачки — одна з найпростіших у вирощуванні культур. Та водночас цей овоч надзвичайно ненажерливий й вимагає поживних грядок. Є простий секрет щедрого врожаю кабачків — добриво потрібно закласти у лунки ще при посіві.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно покласти у лунки під час посіву кабачків, щоб плоди виросли великими та смачними.

Як правильно обрати місце для посіву кабачків

Для гарного врожаю кабачкам потрібно багато сонця. Ідеально, якщо грядка освітлюється щонайменше 6-8 годин на день. Також обирайте грядки де немає застою води.

Найкращі попередники:

  • картопля;
  • капуста;
  • цибуля;
  • часник;
  • бобові культури, особливо горох.

Після них земля добре насичена поживними речовинами, необхідними для росту овочевої культури. І не забувайте дотримуватися сівозміни. Не варто висівати кабачки на одному місці кілька сезонів поспіль.

Що покласти в лунки при посіві кабачків

Лунки варто робити великими — приблизно 50 см у діаметрі та до 25 см углиб. Між ними залишайте щонайменше 60-70 см для хорошого провітрювання кущів.

У кожну лунку додайте дві літрові банки перепрілого компосту або перегною. Органіка створить поживну основу. Вона розпушує землю, утримує вологу й покращує доступ кисню до коренів. Друга добавка — мінеральне добриво. Чудово підійде одна столова ложка нітроамофоски. Якщо хочете довготривалий ефект, можна використати добриво пролонгованої дії для овочевих культур. Таке поєднання працює ідеально: органіка поступово живить рослину, а мінеральний комплекс дає швидкий поштовх для росту.

Як правильно сіяти насіння кабачків

  1. Усі добрива потрібно ретельно перемішати із землею.
  2. Після цього насіння висівають на глибину 4-6 см.
  3. У кожну підготовлену лунку кладуть 4-5 насінин.
  4. Після появи сходів залишають лише 2-3 найміцніші рослини.
  5. Потім землю злегка ущільнюють і добре поливають теплою водою. Це забезпечує щільний контакт насіння з ґрунтом і прискорює проростання.

вирощування кабачків посів кабачків врожай кабачків
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
