Що покласти в лунки при посіві кабачків: добриво для щедрого врожаю

Кабачки — одна з найпростіших у вирощуванні культур. Та водночас цей овоч надзвичайно ненажерливий й вимагає поживних грядок. Є простий секрет щедрого врожаю кабачків — добриво потрібно закласти у лунки ще при посіві.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно покласти у лунки під час посіву кабачків, щоб плоди виросли великими та смачними.

Як правильно обрати місце для посіву кабачків

Для гарного врожаю кабачкам потрібно багато сонця. Ідеально, якщо грядка освітлюється щонайменше 6-8 годин на день. Також обирайте грядки де немає застою води.

Найкращі попередники:

картопля;

капуста;

цибуля;

часник;

бобові культури, особливо горох.

Після них земля добре насичена поживними речовинами, необхідними для росту овочевої культури. І не забувайте дотримуватися сівозміни. Не варто висівати кабачки на одному місці кілька сезонів поспіль.

Що покласти в лунки при посіві кабачків

Лунки варто робити великими — приблизно 50 см у діаметрі та до 25 см углиб. Між ними залишайте щонайменше 60-70 см для хорошого провітрювання кущів.

У кожну лунку додайте дві літрові банки перепрілого компосту або перегною. Органіка створить поживну основу. Вона розпушує землю, утримує вологу й покращує доступ кисню до коренів. Друга добавка — мінеральне добриво. Чудово підійде одна столова ложка нітроамофоски. Якщо хочете довготривалий ефект, можна використати добриво пролонгованої дії для овочевих культур. Таке поєднання працює ідеально: органіка поступово живить рослину, а мінеральний комплекс дає швидкий поштовх для росту.

Як правильно сіяти насіння кабачків

Усі добрива потрібно ретельно перемішати із землею. Після цього насіння висівають на глибину 4-6 см. У кожну підготовлену лунку кладуть 4-5 насінин. Після появи сходів залишають лише 2-3 найміцніші рослини. Потім землю злегка ущільнюють і добре поливають теплою водою. Це забезпечує щільний контакт насіння з ґрунтом і прискорює проростання.

