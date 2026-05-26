Когда сеять фасоль в июне 2026: самые благоприятные даты по лунному календарю

Посев фасоли на огороде для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Даже такая простая в уходе культура как фасоль любит правильное время и условия для посева. Поэтому большинство огородников внимательно наблюдают за погодой и пользуются лунным посевным календарем, чтобы выбрать самую благоприятную дату.

Новини.LIVE рассказывает, когда посеять фасоль в июне 2026 года, чтобы собрать щедрый и вкусный урожай.

Когда сеять фасоль в открытый грунт в июне 2026: погодные условия

Фасоль — теплолюбивая культура, поэтому посев в открытый грунт проводят тогда, когда земля уже хорошо прогрелась, а риск резкого похолодания исчез.

Наилучший период для посадки стартует со второй половины мая и длится до начала июня. В более прохладных регионах Украины сроки могут немного смещаться. Есть простой ориентир: если температура почвы стабильно держится не ниже +15°C, можно смело высевать семена.

Важно учитывать и сорт:

Читайте также:

спаржевая фасоль подходит для повторного посева даже до середины июля;

кустовые сорта высевают раньше;

вьющиеся разновидности лучше сеять чуть позже, когда установится стабильное тепло.

Самые благоприятные даты для посева фасоли по лунному календарю на июнь 2026

Многие огородники учитывают фазы Луны, ведь наш спутник влияет на все живое на Земле. Лучшие дни для посева фасоли в июне 2026 года: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 число.

В эти даты растения получают мощный импульс для роста, лучше формируют корневую систему и быстрее адаптируются после посева.

Как правильно сеять фасоль, чтобы урожай удивил

Даже самая удачная дата не гарантирует результата, если проигнорировать базовые правила выращивания. Перед посевом обратите внимание на почву. Фасоль лучше всего растет на рыхлой, плодородной земле без избытка глины. Участок должен быть солнечным и хорошо проветриваемым. Перед посадкой семена желательно замочить в теплой воде на 15-20 часов. Это значительно ускоряет прорастание. Высевать семена нужно влажными.

Для кустовых сортов придерживайтесь схемы:

35 см между рядами;

25 см между растениями.

Для вьющихся сортов расстояние больше:

50 см между рядами;

30 см между лунками.

Глубина заделки семян — примерно 5 см. В каждую лунку кладут по 5-6 зерен.

Как ухаживать за фасолью после посева

После появления всходов растениям нужен простой, но регулярный уход:

Поливайте грядки умеренно, не допуская пересыхания почвы. Регулярно рыхлите землю. Убирайте сорняки, чтобы корни получали достаточно кислорода.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Какие овощи посадить после гороха и фасоли, чтобы урожай был здоровым и по-настоящему богатым.

Что посадить на огороде рядом с фасолью, чтобы удвоить урожай.

Что сделать перед посевом кабачков, чтобы всходы были идеальными.