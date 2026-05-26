Коли сіяти квасолю у червні 2026: найсприятливіші дати за місячним календарем

Посів квасолі на городі для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Навіть така проста у догляді культура як квасоля любить правильний час та умови для посіву. Тому більшість городників уважно спостерігають за погодою та користуються місячним посівним календарем, щоб обрати найсприятливішу дату.

Новини.LIVE розповідає, коли посіяти квасолю у червні 2026, щоб зібрати щедрий та смачний врожай.

Коли сіяти квасолю у відкритий ґрунт у червні 2026: погодні умови

Квасоля — теплолюбна культура, тому посів у відкритий ґрунт проводять тоді, коли земля вже добре прогрілася, а ризик різкого похолодання зник.

Найкращий період для посадки стартує з другої половини травня і триває до початку червня. У прохолодніших регіонах України строки можуть трохи зміщуватися. Є простий орієнтир: якщо температура ґрунту стабільно тримається не нижче +15°C, можна сміливо висівати насіння.

Важливо враховувати й сорт:

Читайте також:

спаржева квасоля підходить для повторного посіву навіть до середини липня;

кущові сорти висівають раніше;

виткі різновиди краще сіяти трохи пізніше, коли встановиться стабільне тепло.

Найсприятливіші дати для посіву квасолі за місячним календарем на червень 2026

Багато городників враховують фази Місяця, адже наш супутник впливає на усе живе на Землі. Найкращі дні для посіву квасолі у червні 2026 року: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 число.

У ці дати рослини отримують потужний імпульс для росту, краще формують кореневу систему та швидше адаптуються після посіву.

Як правильно сіяти квасолю, щоб урожай здивував

Навіть найвдаліша дата не гарантує результату, якщо проігнорувати базові правила вирощування. Перед посівом зверніть увагу на ґрунт. Квасоля найкраще росте на пухкій, родючій землі без надлишку глини. Ділянка має бути сонячною та добре провітрюваною. Перед посадкою насіння бажано замочити у теплій воді на 15-20 годин. Це значно пришвидшує проростання. Висівати насіння потрібно вологим.

Для кущових сортів дотримуйтеся схеми:

35 см між рядами;

25 см між рослинами.

Для витких сортів відстань більша:

50 см між рядами;

30 см між лунками.

Глибина загортання насіння — приблизно 5 см. У кожну лунку кладуть по 5-6 зерен.

Як доглядати за квасолею після посіву

Після появи сходів рослинам потрібен простий, але регулярний догляд:

Поливайте грядки помірно, не допускаючи пересихання ґрунту. Регулярно розпушуйте землю. Прибирайте бур'яни, щоб коріння отримувало достатньо кисню.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Які овочі посадити після гороху та квасолі, щоб врожай був здоровим та по-справжньому багатим.

Що посадити на городі поруч із квасолею, щоб подвоїти врожай.

Що зробити перед посівом кабачків, щоб сходи були ідеальні.