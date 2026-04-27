Що посадити поруч із квасолею: найкращі сусіди для великого та смачного врожаю

Найкращі рослини-компаньйони для квасолі.

Квасоля — один з улюблених овочів на грядках українців. Це невибаглива, але надзвичайно корисна культура. Але, щоб вона щедро плодоносила, варто звернути увагу на правильне сусідство на грядці. Є рослини, які здатні зробити квасолю соковитою, смачною та збільшити врожай вдвічі.

Новини.LIVE з посиланням на Better Homes & Gardens розповідає, які овочі садити поруч із квасолею, щоб отримати щедрий і здоровий врожай.

Найкращі сусіди для квасолі: що посадити на городі поруч

Кукурудза

Ці дві рослини ростуть у повному симбіозі. Високі стебла кукурудзи стають природною опорою для виткої квасолі. У відповідь бобова культура збагачує ґрунт азотом, що позитивно впливає на ріст кукурудзи. Але не допускайте сильного затінення.

Помідори

Кущі помідорів частково притіняють ґрунт і зменшують випаровування вологи. Для квасолі це плюс у спекотні дні. Також томати мають характерний запах, який відлякує деяких комах.

Гарбуз

Велике листя гарбуза працює як природна мульча. Воно зберігає вологу, пригнічує бур'яни та відлякує частину шкідників. А квасоля, у свою чергу, підживлює ґрунт для гарбуза.

Листова зелень

Шпинат, салат, кале, мангольд швидко розростаються і прикривають землю. Завдяки цьому волога менше випаровується, і коріння квасолі не пересихає в спеку. А ще зелень пригнічує бур'яни, які могли б забирати поживні речовини у квасолі.

Капуста

Хрестоцвіті культури добре поєднуються з бобовими. Вони отримують додаткове живлення, а ви — більш тривалий період збору врожаю.

Картопля

Ці культури не конкурують за ресурси, адже мають різну кореневу систему. Квасоля підживлює картоплю, а та допомагає відлякувати деяких шкідників. У результаті обидві рослини почуваються краще.

Морква

Морква швидко сходить і не займає багато місця. Вона добре росте поруч із квасолею, особливо якщо та створює легку півтінь.

Огірки

Обидві культури мають схожі вимоги до поливу та догляду. Їх зручно вирощувати разом навіть на одній опорі. Завдяки азоту огірки формують більше зав'язі та краще плодоносять.

Ревінь

Його велике листя допомагає зберігати вологу в ґрунті та пригнічує бур'яни.

Горох

Хоча обидві культури належать до бобових, їх можна вирощувати разом. Вони мають схожі умови догляду, і навіть опору можна зробити спільну. Зручно також чергувати їх: після гороху починає плодоносити квасоля.

Також ділимося іншими цікавими темами з городництва

Що категорично не можна садити поруч із кабачками.

Яку культуру не можна садити поруч із капустою, щоб не занапастити врожай.

Які рослини варто посадити поруч із кавунами та динями, щоб врожай був солодким та великим.