Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Посадите эти овощи возле фасоли: вкусный урожай будет вдвое больше

Посадите эти овощи возле фасоли: вкусный урожай будет вдвое больше

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 16:44
Что посадить рядом с фасолью: лучшие соседи для большого и вкусного урожая
Лучшие растения-компаньоны для фасоли. Коллаж: Новини.LIVE

Фасоль — один из любимых овощей на грядках украинцев. Это неприхотливая, но чрезвычайно полезная культура. Но, чтобы она щедро плодоносила, стоит обратить внимание на правильное соседство на грядке. Есть растения, которые способны сделать фасоль сочной, вкусной и увеличить урожай вдвое.

Новини.LIVE со ссылкой на Better Homes & Gardens рассказывает, какие овощи сажать рядом с фасолью, чтобы получить щедрый и здоровый урожай.

Лучшие соседи для фасоли: что посадить на огороде рядом

Кукуруза

Эти два растения растут в полном симбиозе. Высокие стебли кукурузы становятся естественной опорой для вьющейся фасоли. В ответ бобовая культура обогащает почву азотом, что положительно влияет на рост кукурузы. Но не допускайте сильного затенения.

Помидоры

Читайте также:

Кусты помидоров частично притеняют почву и уменьшают испарение влаги. Для фасоли это плюс в жаркие дни. Также томаты имеют характерный запах, который отпугивает некоторых насекомых.

Тыква

Крупные листья тыквы работают как естественная мульча. Они сохраняют влагу, подавляют сорняки и отпугивают часть вредителей. А фасоль, в свою очередь, подпитывает почву для тыквы.

Листовая зелень

Шпинат, салат, кале, мангольд быстро разрастаются и прикрывают землю. Благодаря этому влага меньше испаряется, и корни фасоли не пересыхают в жару. А еще зелень подавляет сорняки, которые могли бы забирать питательные вещества у фасоли.

Капуста

Крестоцветные культуры хорошо сочетаются с бобовыми. Они получают дополнительное питание, а вы — более длительный период сбора урожая.

Картофель

Эти культуры не конкурируют за ресурсы, ведь имеют разную корневую систему. Фасоль подпитывает картофель, а та помогает отпугивать некоторых вредителей. В результате оба растения чувствуют себя лучше.

Морковь

Морковь быстро всходит и не занимает много места. Она хорошо растет рядом с фасолью, особенно если та создает легкую полутень.

Огурцы

Обе культуры имеют схожие требования к поливу и уходу. Их удобно выращивать вместе даже на одной опоре. Благодаря азоту огурцы формируют больше завязей и лучше плодоносят.

Ревень

Его большие листья помогают сохранять влагу в почве и подавляют сорняки.

Горох

Хотя обе культуры относятся к бобовым, их можно выращивать вместе. Они имеют схожие условия ухода, и даже опору можно сделать общую. Удобно также чередовать их: после гороха начинает плодоносить фасоль.

растения-компаньоны выращивание фасоли посев фасоли
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации