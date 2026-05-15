Садовая бегония — роскошный цветок, который наполняет яркими красками дворы и сады, и способен цвести вплоть до первых осенних заморозков. Главный секрет пышного цветения растения — правильно выбранное время посадки.

Когда сажать бегонии в 2026 году, чтобы клумбы пышно цвели до осенних морозов.

Когда высаживать бегонии в открытый грунт в 2026 году: погодные условия

Это теплолюбивая культура. Лучшее время для высадки бегоний в открытый грунт наступает тогда, когда окончательно проходит угроза заморозков, а земля хорошо прогрета. Для большинства областей Украины такие условия наступают во второй половине мая или в начале июня.

Оптимальные условия для посадки бегоний:

дневная температура воздуха стабильно выше +15°C;

ночная температура не опускается ниже +10°C;

температура почвы не менее +12°C;

нет риска резкого похолодания.

Когда сажать клубневые бегонии

Клубневые сорта лучше предварительно проращивать. Высаживать в горшки или контейнеры уже в марте или апреле. За несколько недель они образуют крепкие ростки, а в конце весны их можно перенести в открытый грунт. Такой метод позволяет получить раннее цветение и пышные кусты.

Благоприятные дни для посадки бегонии по лунному календарю 2026 года

Многие цветоводы ориентируются на растущую Луну. Считается, что в этот период декоративные растения быстрее укореняются, активно наращивают зелень и дольше цветут.

Также высаживать бегонии стоит, когда Луна находится в плодородных знаках: Тельце, Раке, Весах, Скорпионе и Рыбах.

Благоприятные дни в мае 2026 года:

17-18 мая — удачное время для посадки клубней и контейнерных растений;

21-22 мая — идеальные дни для быстрого укоренения;

25-27 мая — благоприятный период для активного роста;

29-30 мая — благоприятные для пересадки рассады на клумбу.

Неблагоприятные дни в мае:

15-16 мая — новолуние;

30-31 мая — полнолуние.

Благоприятные дни в июне 2026 года:

17-18 июня — отличный период для высадки в цветники;

20-22 июня — один из лучших дней для декоративных культур;

24-27 июня — хорошее время для пересадки и подкормки;

29 июня — можно досаживать поздние сорта.

Плохие дни:

14-15 июня — новолуние;

29-30 июня — полнолуние.

Какое место выбрать для бегоний

Важно правильно подобрать участок. Бегонии любят легкую полутень или мягкий рассеянный свет. Под палящим солнцем листья могут получить ожоги, а в густой тени цветение будет слабым.

Почва должна быть:

рыхлой;

питательной;

хорошо дренированной;

без застоя воды.

Как правильно высаживать бегонии на клумбу

Перед посадкой землю желательно обогатить компостом или готовым питательным субстратом для цветущих растений. Рассаду высаживают очень осторожно, не повреждая корни. Между кустиками оставляют достаточно места для циркуляции воздуха и дальнейшего роста. После посадки растения обильно поливают, а в первые несколько дней при необходимости притеняют от активного солнца.

Чтобы бегонии быстро прижились и цвели до морозов, важно придерживаться простых правил:

высаживайте только после завершения заморозков;

проверяйте, достаточно ли прогрелась почва;

выбирайте место с легкой полутенью;

не допускайте переувлажнения;

поливайте регулярно, но умеренно.

