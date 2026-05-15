Коли садити бегонії у 2026 році, щоб клумби пишно квітнули до осінніх морозів

Садова бегонія — розкішна квітка, яка наповнює яскравими барвами подвір'я та сади й здатна квітнути аж до перших осінніх заморозків. Головний секрет пишного цвітіння рослини — правильно обраний час посадки.

Новини.LIVE розповідає, коли садити бегонії у 2026 році, щоб клумби пишно цвіли до осінніх морозів.

Коли висаджувати бегонії у відкритий ґрунт у 2026 році: погодні умови

Це теплолюбна культура. Найкращий час для висадки бегоній у відкритий ґрунт настає тоді, коли остаточно минає загроза заморозків, а земля добре прогріта. Для більшості областей України такі умови настають у другій половині травня або на початку червня.

Оптимальні умови для посадки бегоній:

денна температура повітря стабільно вище +15°C;

нічна температура не опускається нижче +10°C;

температура ґрунту не менше +12°C;

немає ризику різкого похолодання.

Коли садити бульбові бегонії

Бульбові сорти краще попередньо пророщувати. Висаджувати у горщики або контейнери вже у березні чи квітні. За кілька тижнів вони утворюють міцні паростки, а наприкінці весни їх можна перенести у відкритий ґрунт. Такий метод дозволяє отримати раннє цвітіння та пишні кущі.

Сприятливі дні для посадки бегонії за місячним календарем 2026

Багато квітникарів орієнтуються на Місяць, що росте. Вважається, що у цей період декоративні рослини швидше вкорінюються, активно нарощують зелень і довше квітнуть.

Також висаджувати бегонії варто, коли Місяць перебуває у родючих знаках: Тельці, Раку, Терезах, Скорпіоні та Рибах.

Сприятливі дні у травні 2026:

17-18 травня — вдалий час для посадки бульб і контейнерних рослин;

21-22 травня — ідеальні дні для швидкого укорінення;

25-27 травня — сприятливий період для активного росту;

29-30 травня — сприятливі для пересадки розсади на клумбу.

Несприятливі дні у травні:

15-16 травня — молодик;

30-31 травня — повня.

Сприятливі дні у червні 2026:

17-18 червня — чудовий період для висадки у квітники;

20-22 червня — один із найкращих днів для декоративних культур;

24-27 червня — гарний час для пересадки й підживлення;

29 червня — можна досаджувати пізні сорти.

Погані дні:

14-15 червня — молодик;

29-30 червня — повня.

Яке місце обрати для бегоній

Важливо правильно підібрати ділянку. Бегонії люблять легку напівтінь або м'яке розсіяне світло. Під палючим сонцем листя може отримати опіки, а у густому затінку цвітіння буде слабким.

Ґрунт має бути:

пухким;

поживним;

добре дренованим;

без застою води.

Як правильно висаджувати бегонії на клумбу

Перед посадкою землю бажано збагатити компостом або готовим поживним субстратом для квітучих рослин. Розсаду висаджують дуже обережно, не пошкоджуючи коріння. Між кущиками залишають достатньо місця для циркуляції повітря та подальшого росту. Після посадки рослини рясно поливають, а в перші кілька днів за потреби притіняють від активного сонця.

Щоб бегонії швидко прижилися і квітнули до морозів, важливо дотримуватися простих правил:

висаджуйте лише після завершення заморозків;

перевіряйте, чи достатньо прогрівся ґрунт;

обирайте місце з легкою напівтінню;

не допускайте перезволоження;

поливайте регулярно, але помірно.

