Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Місячний посівний календар на червень 2026: які дні найродючіші

Місячний посівний календар на червень 2026: які дні найродючіші

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 12:01
Місячний посівний календар на червень 2026: що і коли сіяти для щедрого врожаю
Жінка доглядає за рослинами на городі. Фото: 123RF

Червень — час, коли ще можна сіяти та садити теплолюбні городні й садові культури. Також це період активного догляду за рослинами: поливу, підживлення, прополювання та обробки від шкідників. Якщо працювати на городі з урахуванням фаз Місяця, рослини швидше приживатимуться, менше хворітимуть і краще плодоноситимуть. 

Новини.LIVE ділиться місячним посівним календарем на червень 2026 року, який допоможе визначити найвдаліші дні для садіння овочів, зелені, квітів і коренеплодів.

Фази Місяця у червні 2026: коли буде повня та молодик

  • Місяць, що спадає — з 1 по 14 червня;
  • Молодик — 15 червня;
  • Місяць, що зростає — з 16 по 29 червня;
  • Повня — 1 травня о 20:23 за Києвом;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

Найсприятливіші дні для посіву та садіння у червні 2026

Найкращими днями для робіт на городі та в саду у червні 2026 року вважаються: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 червня. У ці дні рослини найкраще приживаються, швидше адаптуються після пересадки та активно ростуть навіть за мінливої погоди.

У ці дати рекомендується:

  • висівати овочі у відкритий ґрунт;
  • пересаджувати розсаду;
  • висаджувати зелень та пряні трави;
  • займатися квітниками;
  • проводити повторні посіви для другого врожаю.

Коли та що сіяти у червні 2026

  • Морква та буряк: 1, 2, 3, 4, 7, 8 червня.
  • Картопля: 12 та 13 червня.
  • Редис, редька, пастернак: 12 та 13 червня.
  • Огірки, кабачки та гарбузи: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 червня.
  • Томати, перець, баклажани: 22, 23, 24, 25, 26 червня.
  • Квасоля та кукурудза: 17, 18, 19, 20 червня.
  • Зелені та пряні трави (кріп, петрушка, рукола, шпинат, салати, базилік, кінза): 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 24, 25 червня.
  • Квіти (петунії, хости та декоративні рослини, чорнобривці, айстри, настурції, цинії): 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 червня.

Несприятливі дні для робіт на городі у червні 2026

У червні 2026 року є й дати, коли краще утриматися від активних посадок: 5, 6, 14, 15, 16, 30 червня.

Читайте також:

У цей період не рекомендується:

  • сіяти овочі;
  • пересаджувати розсаду;
  • проводити обрізування;
  • висаджувати дерева чи кущі.

Проте залишати город без догляду не варто. Ці дні чудово підходять для:

  • розпушування ґрунту;
  • прополювання бур'янів;
  • мульчування грядок;
  • підживлення рослин;
  • обробки від шкідників і хвороб;
  • поливу в спекотні дні.

Що ще можна сіяти у червні для другого врожаю

Червень — чудовий період для повторних посівів, які дозволяють отримати ще один урожай до осені. У перший літній місяць можна висівати не лише овочі, а й сидерати для покращення ґрунту.

Для відновлення родючості землі часто висівають:

  • гірчицю;
  • фацелію;
  • овес.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Коли слід садити квасолю у червні, щоб кущі щедро плодоносили.

Що покласти у лунки під час посіву кабачків, щоб плоди виросли великими та смачними.

Коли садити бегонії у 2026 році, щоб клумби пишно цвіли до осінніх морозів.

місячний календар робота на городі врожай овочів
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації