Місячний посівний календар на червень 2026: що і коли сіяти для щедрого врожаю

Жінка доглядає за рослинами на городі. Фото: 123RF

Червень — час, коли ще можна сіяти та садити теплолюбні городні й садові культури. Також це період активного догляду за рослинами: поливу, підживлення, прополювання та обробки від шкідників. Якщо працювати на городі з урахуванням фаз Місяця, рослини швидше приживатимуться, менше хворітимуть і краще плодоноситимуть.

Фази Місяця у червні 2026: коли буде повня та молодик

Місяць, що спадає — з 1 по 14 червня;

— з 1 по 14 червня; Молодик — 15 червня;

— 15 червня; Місяць, що зростає — з 16 по 29 червня;

— з 16 по 29 червня; Повня — 1 травня о 20:23 за Києвом;

— 1 травня о 20:23 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Найсприятливіші дні для посіву та садіння у червні 2026

Найкращими днями для робіт на городі та в саду у червні 2026 року вважаються: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 червня. У ці дні рослини найкраще приживаються, швидше адаптуються після пересадки та активно ростуть навіть за мінливої погоди.

У ці дати рекомендується:

висівати овочі у відкритий ґрунт;

пересаджувати розсаду;

висаджувати зелень та пряні трави;

займатися квітниками;

проводити повторні посіви для другого врожаю.

Коли та що сіяти у червні 2026

Морква та буряк : 1, 2, 3, 4, 7, 8 червня.

: 1, 2, 3, 4, 7, 8 червня. Картопля : 12 та 13 червня.

: 12 та 13 червня. Редис, редька, пастернак : 12 та 13 червня.

: 12 та 13 червня. Огірки, кабачки та гарбузи : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 червня.

: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 червня. Томати, перець, баклажани : 22, 23, 24, 25, 26 червня.

: 22, 23, 24, 25, 26 червня. Квасоля та кукурудза : 17, 18, 19, 20 червня.

: 17, 18, 19, 20 червня. Зелені та пряні трави (кріп, петрушка, рукола, шпинат, салати, базилік, кінза) : 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 24, 25 червня.

: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 24, 25 червня. Квіти (петунії, хости та декоративні рослини, чорнобривці, айстри, настурції, цинії): 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 червня.

Несприятливі дні для робіт на городі у червні 2026

У червні 2026 року є й дати, коли краще утриматися від активних посадок: 5, 6, 14, 15, 16, 30 червня.

У цей період не рекомендується:

сіяти овочі;

пересаджувати розсаду;

проводити обрізування;

висаджувати дерева чи кущі.

Проте залишати город без догляду не варто. Ці дні чудово підходять для:

розпушування ґрунту;

прополювання бур'янів;

мульчування грядок;

підживлення рослин;

обробки від шкідників і хвороб;

поливу в спекотні дні.

Що ще можна сіяти у червні для другого врожаю

Червень — чудовий період для повторних посівів, які дозволяють отримати ще один урожай до осені. У перший літній місяць можна висівати не лише овочі, а й сидерати для покращення ґрунту.

Для відновлення родючості землі часто висівають:

гірчицю;

фацелію;

овес.

