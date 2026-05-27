Місячний посівний календар на червень 2026: що і коли сіяти для щедрого врожаю

Місячний посівний календар на червень 2026: які дні найродючіші
Червень — час, коли ще можна сіяти та садити теплолюбні городні й садові культури. Також це період активного догляду за рослинами: поливу, підживлення, прополювання та обробки від шкідників. Якщо працювати на городі з урахуванням фаз Місяця, рослини швидше приживатимуться, менше хворітимуть і краще плодоноситимуть.
Новини.LIVE ділиться місячним посівним календарем на червень 2026 року, який допоможе визначити найвдаліші дні для садіння овочів, зелені, квітів і коренеплодів.
Фази Місяця у червні 2026: коли буде повня та молодик
- Місяць, що спадає — з 1 по 14 червня;
- Молодик — 15 червня;
- Місяць, що зростає — з 16 по 29 червня;
- Повня — 1 травня о 20:23 за Києвом;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Найсприятливіші дні для посіву та садіння у червні 2026
Найкращими днями для робіт на городі та в саду у червні 2026 року вважаються: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 червня. У ці дні рослини найкраще приживаються, швидше адаптуються після пересадки та активно ростуть навіть за мінливої погоди.
У ці дати рекомендується:
- висівати овочі у відкритий ґрунт;
- пересаджувати розсаду;
- висаджувати зелень та пряні трави;
- займатися квітниками;
- проводити повторні посіви для другого врожаю.
Коли та що сіяти у червні 2026
- Морква та буряк: 1, 2, 3, 4, 7, 8 червня.
- Картопля: 12 та 13 червня.
- Редис, редька, пастернак: 12 та 13 червня.
- Огірки, кабачки та гарбузи: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 червня.
- Томати, перець, баклажани: 22, 23, 24, 25, 26 червня.
- Квасоля та кукурудза: 17, 18, 19, 20 червня.
- Зелені та пряні трави (кріп, петрушка, рукола, шпинат, салати, базилік, кінза): 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 24, 25 червня.
- Квіти (петунії, хости та декоративні рослини, чорнобривці, айстри, настурції, цинії): 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 червня.
Несприятливі дні для робіт на городі у червні 2026
У червні 2026 року є й дати, коли краще утриматися від активних посадок: 5, 6, 14, 15, 16, 30 червня.
У цей період не рекомендується:
- сіяти овочі;
- пересаджувати розсаду;
- проводити обрізування;
- висаджувати дерева чи кущі.
Проте залишати город без догляду не варто. Ці дні чудово підходять для:
- розпушування ґрунту;
- прополювання бур'янів;
- мульчування грядок;
- підживлення рослин;
- обробки від шкідників і хвороб;
- поливу в спекотні дні.
Що ще можна сіяти у червні для другого врожаю
Червень — чудовий період для повторних посівів, які дозволяють отримати ще один урожай до осені. У перший літній місяць можна висівати не лише овочі, а й сидерати для покращення ґрунту.
Для відновлення родючості землі часто висівають:
- гірчицю;
- фацелію;
- овес.
