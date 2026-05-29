Что посадить возле дыни, чтобы плоды выросли большими и сладкими: список растений

Дыня — одна из самых любимых летних культур, но получить действительно крупные и сладкие плоды удается не всем огородникам. Часто проблема в том, какие растения растут рядом. Есть полезные растения-компаньоны, которые повысят урожайность без лишней химии.

Восемь растений, которые стоит посадить возле дыни для щедрого урожая

Циннии

Яркие циннии не только украшают огород, но и привлекают пчел, шмелей и бабочек, которые активно опыляют бахчевые культуры. Чем лучше опыление, тем крупнее и слаще вырастают плоды. Также циннии привлекают полезных насекомых, в частности божьих коровок и ос, которые помогают бороться с тлей.

Душица

Душица или орегано станет отличной естественной защитой для дыни. Ее насыщенный аромат отпугивает большинство вредителей. Цветение душицы привлекает пчел. Высаживайте пряность по краям грядки или в отдельных контейнерах возле бахчи, ведь она любит чуть более сухую почву.

Бархатцы

Бархатцы считаются лучшими компаньонами для большинства огородных и садовых культур. Их резкий аромат отпугивает тлю, белокрылку, бахчевых жуков и других опасных вредителей. Также цветы активно привлекают насекомых-опылителей.

Подсолнухи

Подсолнухи станут естественной защитой от ветра и естественной опорой. А еще большие желтые цветы привлекут пчел и других опылителей. Однако важно не высаживать подсолнухи так, чтобы они затеняли бахчу и сажать на достаточном расстоянии друг от друга.

Настурции

Настурции не только хорошо выглядят, но и работают как своеобразная ловушка для вредителей. Тля часто переключается именно на эти цветы, оставляя дыню менее пораженной. К тому же яркие цветы настурции активно привлекают пчел и бабочек.

Фасоль и горох

Дыня требует много питательных веществ, поэтому ей полезно расти рядом с бобовыми культурами. Фасоль и горох насыщают почву азотом, который необходим для активного роста растения. Горох особенно удобен тем, что созревает раньше, чем дыня начинает активно разрастаться. Благодаря этому бахча получает больше питательных веществ и пространства для развития.

Редиска

Редис помогает не только отпугивать часть вредителей, но и улучшает структуру почвы. Его длинные корни разрыхляют землю, благодаря чему влага и кислород лучше поступают к корневой системе дыни.

Кукуруза

Кукуруза и дыня хорошо дополняют друг друга на огороде. Высокие стебли защищают бахчу от порывов ветра, а иногда даже служат естественной опорой для плетей. В то же время широкие листья дыни затеняют землю, помогая дольше удерживать влагу в почве. Это особенно полезно для кукурузы, которая имеет поверхностную корневую систему.

