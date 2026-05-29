Що посадити біля дині, щоб плоди виросли великими та солодкими: список рослин

Вирощування дині на городі.

Диня — одна з найулюбленіших літніх культур, але отримати справді великі та солодкі плоди вдається не всім городникам. Часто проблема у тому, які рослини ростуть поруч. Є корисні рослини-компаньйони, що підвищать врожайність без зайвої хімії.

Вісім рослин, які варто посадити біля дині для щедрого врожаю

Цинії

Яскраві цинії не лише прикрашають город, а й приваблюють бджіл, джмелів і метеликів, які активно запилюють баштанні культури. Чим краще запилення, тим більшими та солодшими виростають плоди. Також цинії приваблюють корисних комах, зокрема сонечок і ос, які допомагають боротися з попелицею.

Материнка

Материнка або орегано стане чудовим природним захистом для дині. Її насичений аромат відлякує більшість шкідників. Цвітіння материнки приваблює бджіл. Висаджуйте пряність по краях грядки або в окремих контейнерах біля баштану, адже вона любить трохи сухіший ґрунт.

Чорнобривці

Чорнобривці вважаються найкращими компаньйонами для більшості городніх та садових культур. Їхній різкий аромат відлякує попелицю, білокрилку, баштанних жуків та інших небезпечних шкідників. Також квіти активно приваблюють комах-запилювачів.

Соняшники

Соняшники стануть природним захистом від вітру та природною опорою. А ще великі жовті квіти приваблять бджіл та інших запилювачів. Однак важливо не висаджувати соняшники так, щоб вони затіняли баштан та садити на достатні відстані один від одного.

Настурції

Настурції не лише гарно виглядають, а й працюють як своєрідна пастка для шкідників. Попелиця часто переключається саме на ці квіти, залишаючи диню менш ураженою. До того ж яскраві квіти настурції активно приваблюють бджіл і метеликів.

Квасоля та горох

Диня потребує багато поживних речовин, тому їй корисно рости поруч із бобовими культурами. Квасоля та горох насичують ґрунт азотом, який необхідний для активного росту рослини. Горох особливо зручний тим, що достигає раніше, ніж диня починає активно розростатися. Завдяки цьому баштан отримує більше поживних речовин і простору для розвитку.

Редиска

Редиска допомагає не лише відлякувати частину шкідників, а й покращує структуру ґрунту. Її довге коріння розпушує землю, завдяки чому волога та кисень краще надходять до кореневої системи дині.

Кукурудза

Кукурудза та диня добре доповнюють одна одну на городі. Високі стебла захищають баштан від поривів вітру, а інколи навіть слугують природною опорою для батогів. Водночас широке листя дині затіняє землю, допомагаючи довше утримувати вологу в ґрунті. Це особливо корисно для кукурудзи, яка має поверхневу кореневу систему.

