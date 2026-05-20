Де посадити гарбузи на городі, щоб зібрати щедрий врожай солодкого овочу

Городники збирають великий врожай гарбузів. Колаж: Новини.LIVE

Мрія кожного городника — зірвати восени з грядки великі, соковиті та солодкі гарбузи, які виглядають так, ніби щойно зійшли з картинки. А щоб ця мрія стала реальністю, варто обрати правильне місце для посадки овочу. Є кілька простих секретів, які допоможуть зібрати щедрий врожай.

Новини.LIVE розповідає, де ж саме варто посадити гарбузи, щоб збирати великі та солодкі плоди.

Де посадити гарбузи на городі для великого врожаю

Гарбуз любить тепло та багато простору. А ще більше любить сонце. Якщо овоч росте на сонячній ділянці, він швидко достигне, накопичить більше цукрів, стане ароматним та солодким. Ґрунт має бути легким, пухким і родючим. Якщо земля надто щільна, коренева система розвивається повільніше, а це прямо впливає на розмір майбутніх плодів.

Ще один важливий момент — відсутність застою води. Надлишок вологи для овочу небезпечний. Якщо вода застоюється, коріння може почати гнити, а рослина слабшатиме просто на очах. Добре працює посадка біля компостної купи або на підвищених теплих грядках. Там земля краще прогрівається, а рослина отримує більше поживних речовин.

Що важливо для гарбуза на початку росту

Перші тижні після посадки — найвідповідальніші. У цей період гарбузам потрібні:

регулярний полив теплою водою;

розпушування ґрунту;

видалення бур'янів;

захист молодих сходів від різких похолодань.

Коли листя стане великим і розлогим, рослина сама пригнічуватиме бур'яни та вимагатиме значно менше догляду.

Після яких культур можна садити гарбузи

Правильна сівозміна значно підвищує врожайність. Є культури, після яких у ґрунті залишається достатньо поживних речовин, а ризик розвитку хвороб значно нижчий. Найкращі попередники для гарбуза:

картопля;

цибуля;

часник;

капуста;

морква;

буряк;

горох, квасоля та інші бобові.

Особливо корисні бобові. Вони природно збагачують землю азотом, який потрібен гарбузу для швидкого росту батогів і формування великих плодів.

Після яких рослин гарбузи садити не варто

Є культури, після яких висаджувати гарбуз небажано. Вони належать до тієї самої родини, тому мають спільних шкідників і схильність до однакових грибкових хвороб. Не варто висаджувати гарбуз після:

огірків;

кабачків;

патисонів;

динь;

кавунів.

Коли можна повертати гарбуз на ту саму грядку

Висаджувати гарбуз на попереднє місце можна не раніше ніж через три-чотири роки. Такий підхід допомагає:

зберегти родючість ґрунту;

зменшити ризик зараження хворобами;

уникнути виснаження землі;

отримати більші та солодші плоди.

