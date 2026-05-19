Де не можна садити огірки на городі, щоб не втратити врожай: вісім найгірших місць

Посадка розсади огірків у відкритий ґрунт.

Неможливо уявити літо без хрустких, соковитих та освіжаючих огірків. Але часом врожай овочу підводить. Часто причина криється у неправильному місці посадки або ж у поганому сусідстві огірків з іншими рослинами. Тоді кущі починають хворіти, слабшати і не дають плодів.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, де категорично не можна садити огірки.

Вісім місць на городі, де садити огірки не можна

1. Затінені ділянки

Огірки — теплолюбна культура, яка обожнює багато світла. Для гарного росту їй потрібно 6-8 годин прямого сонячного освітлення щодня. В тіні рослини почнуть витягуватися, слабшати та формувати менше зав'язі.

Не садіть огірки біля:

високих дерев;

суцільного паркану;

господарських будівель;

в іншому затіненому місці.

2. Відкриті вітряні місця

Вітряні ділянки для огірків небезпечні, оскільки вітер:

спричиняє сильний стрес, особливо для розсади;

пошкоджує молоді рослини;

рве листя;

стає причиною пересихання батогів.

Особливо ризиковано висаджувати огірки на шпалерах у відкритих місцях або на балконах без захисту. Пориви вітру можуть зламати опори й навіть обірвати плоди.

3. Занадто маленькі грядки або тісні контейнери

Огіркові батоги швидко розростаються й займають багато простору. Якщо висадити їх у надто вузькій грядці або маленькому контейнері, рослини почнуть конкурувати за поживні речовини та воду. Через це сповільнюється розвиток, а врожайність суттєво падає.

4. Бідний або важкий ґрунт

На виснаженій землі або ж якщо вона щільна та довго затримує воду після дощу, коріння починає задихатися й загнивати. Ознаки проблеми легко помітити:

листя жовтіє;

ріст сповільнюється;

плодів стає дедалі менше.

Тому забезпечте рослині пухкий, родючий, добре дренований ґрунт із помірною кислотністю.

5. Поруч із гарбузами, кабачками та динями

Посадка споріднених культур поруч — найпоширеніша помилка. Огірки, гарбузи, кабачки, дині та інші гарбузові культури мають однакових шкідників, схильні до одних хвороб, а також конкурують за одні й ті самі поживні речовини.

6. Ділянки зі шкідниками

Досвідчені городники радять регулярно змінювати місце посадки. Огірки особливо приваблюють попелицю, білокрилку та огіркових жуків. Якщо на певній частині городу ці шкідники з'являються щороку, висаджувати там культуру не варто.

7. Надто загущені посадки

Огірки не люблять тісноти. Щільні посадки не дають повітрю нормально циркулювати, в результаті накопичується волога, а це ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. Оптимальна відстань між кущами — приблизно 45-60 см.

8. Низини, де застоюється вода

Коренева система цієї культури поверхнева й дуже чутлива до надлишку вологи. Якщо після дощу чи поливу вода довго стоїть на грядці, коріння швидко починає загнивати. У результаті рослина в'яне, перестає рости й може повністю загинути.

Як обрати ідеальне місце на городі для огірків

Для великого та смачного врожаю огірків, обирайте сонячну, захищену від вітру ділянку з легким і поживним ґрунтом, де не застоюється вода. Також дотримуйтесь сівозміни та не загущуйте посадки.

