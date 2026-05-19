Где нельзя сажать огурцы на огороде, чтобы не потерять урожай: восемь худших мест

Посадка рассады огурцов в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Невозможно представить лето без хрустящих, сочных и освежающих огурцов. Но порой урожай овоща подводит. Часто причина кроется в неправильном месте посадки или же в плохом соседстве огурцов с другими растениями. Тогда кусты начинают болеть, слабеть и не дают плодов.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, где категорически нельзя сажать огурцы.

Восемь мест на огороде, где сажать огурцы нельзя

1. Затененные участки

Огурцы — теплолюбивая культура, которая обожает много света. Для хорошего роста ей нужно 6-8 часов прямого солнечного освещения ежедневно. В тени растения начнут вытягиваться, слабеть и формировать меньше завязей.

Не сажайте огурцы возле:

Читайте также:

высоких деревьев;

сплошного забора;

хозяйственных построек;

в другом затененном месте.

2. Открытые ветреные места

Ветреные участки для огурцов опасны, поскольку ветер:

вызывает сильный стресс, особенно для рассады;

повреждает молодые растения;

рвет листья;

становится причиной пересыхания плетей.

Особенно рискованно высаживать огурцы на шпалерах в открытых местах или на балконах без защиты. Порывы ветра могут сломать опоры и даже оборвать плоды.

3. Слишком маленькие грядки или тесные контейнеры

Огуречные плети быстро разрастаются и занимают много пространства. Если высадить их в слишком узкой грядке или маленьком контейнере, растения начнут конкурировать за питательные вещества и воду. Из-за этого замедляется развитие, а урожайность существенно падает.

4. Бедная или тяжелая почва

На истощенной земле или же если она плотная и долго задерживает воду после дождя, корни начинают задыхаться и загнивать. Признаки проблемы легко заметить:

листья желтеют;

рост замедляется;

плодов становится все меньше и меньше.

Поэтому обеспечьте растению рыхлую, плодородную, хорошо дренированную почву с умеренной кислотностью.

5. Рядом с тыквами, кабачками и дынями

Посадка родственных культур рядом — самая распространенная ошибка. Огурцы, тыквы, кабачки, дыни и другие тыквенные культуры имеют одинаковых вредителей, подвержены одним болезням, а также конкурируют за одни и те же питательные вещества.

6. Участки с вредителями

Опытные огородники советуют регулярно менять место посадки. Огурцы особенно привлекают тлю, белокрылку и огуречных жуков. Если на определенной части огорода эти вредители появляются каждый год, высаживать там культуру не стоит.

7. Слишком загущенные посадки

Огурцы не любят тесноты. Плотные посадки не дают воздуху нормально циркулировать, в результате скапливается влага, а это идеальные условия для развития грибковых заболеваний. Оптимальное расстояние между кустами — примерно 45-60 см.

8. Низины, где застаивается вода

Корневая система этой культуры поверхностная и очень чувствительна к избытку влаги. Если после дождя или полива вода долго стоит на грядке, корни быстро начинают загнивать. В результате растение увядает, перестает расти и может полностью погибнуть.

Как выбрать идеальное место на огороде для огурцов

Для большого и вкусного урожая огурцов, выбирайте солнечный, защищенный от ветра участок с легкой и питательной почвой, где не застаивается вода. Также соблюдайте севооборот и не загущайте посадки.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Когда сеять огурцы в открытый грунт по народным приметам, чтобы урожай был богатый и вкусный.

Что стоит добавить в лунки при посадке рассады огурцов, чтобы урожай вас приятно удивил.

Из-за каких распространенных ошибок огурцы растут пустотелыми.