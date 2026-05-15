Почему огурцы растут пустые внутри: шесть ошибок, которые надо исправить

Женщина ухаживает за огурцами на участке. Коллаж: Новини.LIVE

Кажется, кусты огурцов здоровые, листья зеленые, завязи много, а когда разрезаете плод — внутри пустота. Причина обычно не в сорте. Есть распространенные ошибки в уходе за огурцами, которые могут испортить ваш урожай. Их легко исправить, если вовремя обратить внимание на проблему.

Новини.LIVE рассказывает, почему огурцы растут пустотелыми и как это исправить, чтобы следующие плоды были плотными, хрустящими и вкусными.

Почему огурцы растут пустые внутри: шесть причин

Пустотелость огурцов появляется тогда, когда растение переживает стресс или получает неправильный уход. Чаще всего виноваты шесть распространенных ошибок:

1. Неравномерный полив огурцов

Когда почва то пересыхает, то внезапно получает избыток воды, растение не успевает правильно распределять влагу. Из-за этого внутренние ткани плода развиваются с дефектами.

Читайте также:

Как это заметить:

огурцы становятся водянистыми;

внутри появляются полости;

плоды растут неравномерно.

2. Дефицит питательных веществ

Когда огурцам не хватает важных элементов, они не могут сформировать плотную мякоть. Чаще всего проблема возникает из-за недостатка:

калия;

кальция;

бора.

3. Избыток азотных удобрений

Многие огородники думают: чем больше азота, тем лучше урожай. Но это серьезное заблуждение. При избытке азота растение начинает активно наращивать листья и плети, а плоды формируются слабыми. В период плодоношения лучше делать акцент на калийных подкормках.

4. Перегрев и жара

В сильную жару огурцы могут буквально "перегорать". Когда температура слишком высокая, плоды растут быстрее, чем успевает сформироваться их внутренняя структура. Из-за этого появляются пустоты. Чтобы спасти урожай огурцов в жаркую погоду:

мульчируйте грядки;

поливайте утром или вечером;

при необходимости создавайте легкое затенение.

5. Несвоевременный сбор урожая

Перезревшие огурцы почти всегда теряют плотность. Если оставлять плоды на плетях слишком долго, мякоть начинает разрушаться, а внутри образуются полости. Собирайте урожай каждые 1-2 дня. Это стимулирует образование новых завязей и улучшает качество плодов.

6. Плохое опыление

Когда цветки опыляются некачественно, развитие семян нарушается, а вместе с этим страдает и структура плода. Особенно часто это случается в теплицах, где мало насекомых.

Чтобы исправить ситуацию:

чаще проветривайте теплицу;

привлекайте пчел ароматными растениями;

при необходимости проводите ручное опыление.

Как понять, в чем именно проблема

Внимательно проанализируйте уход. Проверьте:

как часто вы поливаете грядки;

какие удобрения вносили в последнее время;

не перегреваются ли растения;

вовремя ли собираете плоды;

какой была погода в последние дни.

Как спасти урожай огурцов

Чтобы остановить проблему, действуйте сразу:

настройте стабильный полив;

уменьшите количество азота;

используйте сбалансированные и качественные удобрения с калием и кальцием;

мульчируйте землю;

не допускайте перезревания плодов;

регулярно собирайте плоды.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Почему категорически нельзя сажать рядом огурцы и помидоры.

Когда сеять огурцы в открытый грунт по народным приметам, чтобы урожай был богатый и вкусный.

Что стоит добавить в лунки при посадке рассады огурцов, чтобы урожай вас приятно удивил.