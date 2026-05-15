Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Огурцы растут пустотелыми из-за этих ошибок: как спасти урожай

Огурцы растут пустотелыми из-за этих ошибок: как спасти урожай

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 07:55
Почему огурцы растут пустые внутри: шесть ошибок, которые надо исправить
Женщина ухаживает за огурцами на участке. Коллаж: Новини.LIVE

Кажется, кусты огурцов здоровые, листья зеленые, завязи много, а когда разрезаете плод — внутри пустота. Причина обычно не в сорте. Есть распространенные ошибки в уходе за огурцами, которые могут испортить ваш урожай. Их легко исправить, если вовремя обратить внимание на проблему.

Новини.LIVE рассказывает, почему огурцы растут пустотелыми и как это исправить, чтобы следующие плоды были плотными, хрустящими и вкусными.

Почему огурцы растут пустые внутри: шесть причин

Пустотелость огурцов появляется тогда, когда растение переживает стресс или получает неправильный уход. Чаще всего виноваты шесть распространенных ошибок:

1. Неравномерный полив огурцов

Когда почва то пересыхает, то внезапно получает избыток воды, растение не успевает правильно распределять влагу. Из-за этого внутренние ткани плода развиваются с дефектами.

Читайте также:

Как это заметить:

  • огурцы становятся водянистыми;
  • внутри появляются полости;
  • плоды растут неравномерно.

2. Дефицит питательных веществ

Когда огурцам не хватает важных элементов, они не могут сформировать плотную мякоть. Чаще всего проблема возникает из-за недостатка:

  • калия;
  • кальция;
  • бора.

3. Избыток азотных удобрений

Многие огородники думают: чем больше азота, тем лучше урожай. Но это серьезное заблуждение. При избытке азота растение начинает активно наращивать листья и плети, а плоды формируются слабыми. В период плодоношения лучше делать акцент на калийных подкормках.

4. Перегрев и жара

В сильную жару огурцы могут буквально "перегорать". Когда температура слишком высокая, плоды растут быстрее, чем успевает сформироваться их внутренняя структура. Из-за этого появляются пустоты. Чтобы спасти урожай огурцов в жаркую погоду:

  • мульчируйте грядки;
  • поливайте утром или вечером;
  • при необходимости создавайте легкое затенение.

5. Несвоевременный сбор урожая

Перезревшие огурцы почти всегда теряют плотность. Если оставлять плоды на плетях слишком долго, мякоть начинает разрушаться, а внутри образуются полости. Собирайте урожай каждые 1-2 дня. Это стимулирует образование новых завязей и улучшает качество плодов.

6. Плохое опыление

Когда цветки опыляются некачественно, развитие семян нарушается, а вместе с этим страдает и структура плода. Особенно часто это случается в теплицах, где мало насекомых.

Чтобы исправить ситуацию:

  • чаще проветривайте теплицу;
  • привлекайте пчел ароматными растениями;
  • при необходимости проводите ручное опыление.

Как понять, в чем именно проблема

Внимательно проанализируйте уход. Проверьте:

  • как часто вы поливаете грядки;
  • какие удобрения вносили в последнее время;
  • не перегреваются ли растения;
  • вовремя ли собираете плоды;
  • какой была погода в последние дни.

Как спасти урожай огурцов

Чтобы остановить проблему, действуйте сразу:

  • настройте стабильный полив;
  • уменьшите количество азота;
  • используйте сбалансированные и качественные удобрения с калием и кальцием;
  • мульчируйте землю;
  • не допускайте перезревания плодов;
  • регулярно собирайте плоды.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Почему категорически нельзя сажать рядом огурцы и помидоры.

Когда сеять огурцы в открытый грунт по народным приметам, чтобы урожай был богатый и вкусный.

Что стоит добавить в лунки при посадке рассады огурцов, чтобы урожай вас приятно удивил.

полезные советы урожай овощей выращивание огурцов
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации