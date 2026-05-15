Почему огурцы растут пустые внутри: шесть ошибок, которые надо исправить

Огурцы растут пустотелыми из-за этих ошибок: как спасти урожай
Кажется, кусты огурцов здоровые, листья зеленые, завязи много, а когда разрезаете плод — внутри пустота. Причина обычно не в сорте. Есть распространенные ошибки в уходе за огурцами, которые могут испортить ваш урожай. Их легко исправить, если вовремя обратить внимание на проблему.
Новини.LIVE рассказывает, почему огурцы растут пустотелыми и как это исправить, чтобы следующие плоды были плотными, хрустящими и вкусными.
Почему огурцы растут пустые внутри: шесть причин
Пустотелость огурцов появляется тогда, когда растение переживает стресс или получает неправильный уход. Чаще всего виноваты шесть распространенных ошибок:
1. Неравномерный полив огурцов
Когда почва то пересыхает, то внезапно получает избыток воды, растение не успевает правильно распределять влагу. Из-за этого внутренние ткани плода развиваются с дефектами.
Как это заметить:
- огурцы становятся водянистыми;
- внутри появляются полости;
- плоды растут неравномерно.
2. Дефицит питательных веществ
Когда огурцам не хватает важных элементов, они не могут сформировать плотную мякоть. Чаще всего проблема возникает из-за недостатка:
- калия;
- кальция;
- бора.
3. Избыток азотных удобрений
Многие огородники думают: чем больше азота, тем лучше урожай. Но это серьезное заблуждение. При избытке азота растение начинает активно наращивать листья и плети, а плоды формируются слабыми. В период плодоношения лучше делать акцент на калийных подкормках.
4. Перегрев и жара
В сильную жару огурцы могут буквально "перегорать". Когда температура слишком высокая, плоды растут быстрее, чем успевает сформироваться их внутренняя структура. Из-за этого появляются пустоты. Чтобы спасти урожай огурцов в жаркую погоду:
- мульчируйте грядки;
- поливайте утром или вечером;
- при необходимости создавайте легкое затенение.
5. Несвоевременный сбор урожая
Перезревшие огурцы почти всегда теряют плотность. Если оставлять плоды на плетях слишком долго, мякоть начинает разрушаться, а внутри образуются полости. Собирайте урожай каждые 1-2 дня. Это стимулирует образование новых завязей и улучшает качество плодов.
6. Плохое опыление
Когда цветки опыляются некачественно, развитие семян нарушается, а вместе с этим страдает и структура плода. Особенно часто это случается в теплицах, где мало насекомых.
Чтобы исправить ситуацию:
- чаще проветривайте теплицу;
- привлекайте пчел ароматными растениями;
- при необходимости проводите ручное опыление.
Как понять, в чем именно проблема
Внимательно проанализируйте уход. Проверьте:
- как часто вы поливаете грядки;
- какие удобрения вносили в последнее время;
- не перегреваются ли растения;
- вовремя ли собираете плоды;
- какой была погода в последние дни.
Как спасти урожай огурцов
Чтобы остановить проблему, действуйте сразу:
- настройте стабильный полив;
- уменьшите количество азота;
- используйте сбалансированные и качественные удобрения с калием и кальцием;
- мульчируйте землю;
- не допускайте перезревания плодов;
- регулярно собирайте плоды.
Также делимся другими полезными советами по огородничеству
Почему категорически нельзя сажать рядом огурцы и помидоры.
Когда сеять огурцы в открытый грунт по народным приметам, чтобы урожай был богатый и вкусный.
Что стоит добавить в лунки при посадке рассады огурцов, чтобы урожай вас приятно удивил.