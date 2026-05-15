Чому огірки ростуть пусті всередині: шість помилок, які треба виправити

Жінка доглядає за огірками на ділянці.

Здається, кущі огірків здорові, листя зелене, зав'язі багато, а коли розрізаєте плід — всередині порожнеча. Причина зазвичай не в сорті. Є поширені помилки у догляді за огірками, які можуть зіпсувати ваш врожай. Їх легко виправити, якщо вчасно звернути увагу на проблему.

Новини.LIVE розповідає, чому огірки ростуть пустотілими та як це виправити, щоб наступні плоди були щільними, хрусткими та смачними.

Чому огірки ростуть пусті всередині: шість причин

Порожнистість огірків з'являється тоді, коли рослина переживає стрес або отримує неправильний догляд. Найчастіше винні шість поширених помилок:

1. Нерівномірний полив огірків

Коли ґрунт то пересихає, то раптово отримує надлишок води, рослина не встигає правильно розподіляти вологу. Через це внутрішні тканини плоду розвиваються з дефектами.

Як це помітити:

огірки стають водянистими;

усередині з'являються порожнини;

плоди ростуть нерівномірно.

2. Дефіцит поживних речовин

Колу огіркам бракує важливих елементів, вони не можуть сформувати щільну м'якоть. Найчастіше проблема виникає через нестачу:

калію;

кальцію;

бору.

3. Надлишок азотних добрив

Багато городників думають: чим більше азоту, тим кращий урожай. Але це серйозна помилка. При надлишку азоту рослина починає активно нарощувати листя і батоги, а плоди формуються слабкими. У період плодоношення краще робити акцент на калійних підживленнях.

4. Перегрів і спека

У сильну спеку огірки можуть буквально "перегорати". Коли температура занадто висока, плоди ростуть швидше, ніж встигає сформуватися їхня внутрішня структура. Через це з'являються пустоти. Щоб урятувати врожай огірків у спекотну погоду:

мульчуйте грядки;

поливайте вранці або ввечері;

за потреби створюйте легке затінення.

5. Несвоєчасний збір урожаю

Перезрілі огірки майже завжди втрачають щільність. Якщо залишати плоди на батогах занадто довго, м'якоть починає руйнуватися, а всередині утворюються порожнини. Збирайте врожай кожні 1-2 дні. Це стимулює утворення нових зав'язей і покращує якість плодів.

6. Погане запилення

Коли квітки запилюються неякісно, розвиток насіння порушується, а разом із цим страждає й структура плоду. Особливо часто це трапляється у теплицях, де мало комах.

Щоб виправити ситуацію:

частіше провітрюйте теплицю;

приваблюйте бджіл ароматними рослинами;

за потреби проводьте ручне запилення.

Як зрозуміти, у чому саме проблема

Уважно проаналізуйте догляд. Перевірте:

як часто ви поливаєте грядки;

які добрива вносили останнім часом;

чи не перегріваються рослини;

чи вчасно збираєте плоди;

якою була погода останніми днями.

Як врятувати врожай огірків

Щоб зупинити проблему, дійте одразу:

налагодьте стабільний полив;

зменште кількість азоту;

використовуйте збалансовані та якісні добрива з калієм та кальцієм;

мульчуйте землю;

не допускайте перезрівання плодів;

регулярно проводьте збір плодів.

