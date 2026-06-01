Коли сіяти кавун у червні 2026: місячний календар та поради для солодкого врожаю

Посів кавуна у червні для щедрого врожаю.

Соковитий та солодкий кавун з власної грядки — мрія кожного городника. А щоб вона стала реальністю, необхідно обрати не тільки найкраще насіння, а й найсприятливішу дату. У цьому допоможе місячний посівний календар на червень.

Коли сіяти кавуни у червні 2026 року та що потрібно зробити, щоб отримати щедрий урожай великих і солодких ягід.

Коли можна сіяти кавун у відкритий ґрунт: погодні умови

Кавун належить до теплолюбних культур, тому поспішати з посівом не варто. Для успішного проростання насіння земля повинна прогрітися щонайменше до +15°C на глибині 10-15 см. А для активного росту рослинам потрібно близько +21°C. У більшості областей України відповідні умови складаються саме на початку червня. Головне правило — переконатися, що загроза нічних заморозків уже минула.

Найкращі дні для посіву кавунів у червні 2026 за місячним календарем

У червні 2026 року сприятливими датами для посіву кавунів будуть: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 22, 23 число. Посів у ці дати гарантує, що кавуни формуватимуть потужну кореневу систему, швидше накопичуватимуть солодкий сік та будуть стійкими до шкідників.

Яке насіння обрати для гарного врожаю

Вибір сорту напряму впливає на майбутній результат. Для південних регіонів підходять як ранні, так і середньостиглі сорти. А от жителям північних і західних областей варто звертати увагу на скоростиглі, які дозрівають приблизно за 60-70 днів. Для додаткового захисту від хвороб посадковий матеріал рекомендують знезаразити у спеціальних препаратах або слабкому розчині марганцівки.

Який ґрунт люблять кавуни

Щоб виростити великі кавуни, необхідно правильно підготувати грядку. Найкраще культура розвивається на легких, пухких і добре прогрітих ґрунтах.

Ідеальним варіантом вважаються:

супіщані ґрунти;

легкі піщані землі;

ділянки з хорошим дренажем.

Важкий чорнозем бажано полегшити додаванням піску. Також не рекомендується використовувати свіжий гній, оскільки він може пошкодити кореневу систему та сприяти розвитку грибкових захворювань.

Як правильно сіяти кавуни

Для посіву варто обирати найсонячнішу частину городу, захищену від сильного вітру. Достатня кількість сонця допомагає плодам накопичувати цукри та набувати насиченого смаку.

Посів проводять у кілька простих кроків:

розпушують землю;

роблять лунки завглибшки 3-4 см;

додають трохи перегною, компосту або деревної золи;

висівають насіння;

присипають землею та поливають.

Якщо насіння пророщене, у лунку достатньо покласти одну насінину. Якщо воно сухе, краще висівати по дві для підстрахування.

На якій відстані сіяти кавуни

Баштанні культури потребують багато простору для розвитку батогів і плодів. Дотримуйтеся такої схеми посадки:

між лунками — близько 1 м;

між рядами — до 2 м.

На невеликих ділянках відстань між рядами можна трохи скоротити, але залишати менш як 1 м між рослинами не варто.

Як доглядати за кавунами після посіву

Одразу після висівання грядки часто накривають плівкою або агроволокном. Таке укриття допомагає зберегти тепло та прискорює появу сходів. Після проростання рослин укривний матеріал поступово прибирають. Надалі догляд зводиться до кількох важливих процедур:

регулярного, але помірного поливу;

розпушування ґрунту;

видалення бур'янів;

підживлення за потреби;

контролю за станом рослин.

