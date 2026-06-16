Чим полити виноград у червні 2026: найкраще добриво для щедрого врожаю

Полив винограду в червні для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

У червні виноград у саду починає активно рости та формувати зав'язі. У цей момент садівникам варто підтримати рослину. Одна проста процедура допомагає отримати великі, соковиті та солодкі грона — підживлення.

Новини.LIVE розповідає, чим варто полити виноград у червні, щоб восени збирати справді щедрий урожай.

Найкраще добриво для винограду в червні

Одним із найефективніших натуральних засобів для літнього підживлення вважається деревний попіл. Він містить цілий комплекс корисних речовин, зокрема:

калій — сприяє накопиченню цукрів у ягодах;

фосфор — підтримує розвиток кореневої системи та зав'язей

кальцій — допомагає зміцнювати тканини рослини.

Для приготування живильного настою вам знадобиться:

1 л просіяного деревного попелу;

10 л води.

Суміш ретельно перемішують і залишають настоюватися приблизно на добу. Після цього розчином поливають виноград під корінь. Для дорослого куща зазвичай достатньо одного відра такого підживлення.

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Хорошим варіантом стануть також комплексні мінеральні добрива для винограду з підвищеним вмістом калію та фосфору. Такі підживлення стимулюють утворення зав'язей, покращують налив ягід і допомагають рослині легше переносити спекотну погоду.

Як доглядати за виноградом після підживлення

Щоб виноград порадував великими та солодкими гронами, варто дотримуватися кількох простих правил:

регулярно поливати кущі під час тривалої спеки та посухи;

своєчасно видаляти зайві пасинки;

розпушувати землю після поливу для кращого доступу повітря до коренів;

проводити профілактику грибкових захворювань і контролювати появу шкідників.

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