Чим полити виноград у червні 2026: найкраще добриво для щедрого врожаю

Полийте цим виноград у червні: лози гнутимуться від солодких грон
У червні виноград у саду починає активно рости та формувати зав'язі. У цей момент садівникам варто підтримати рослину. Одна проста процедура допомагає отримати великі, соковиті та солодкі грона — підживлення.
Новини.LIVE розповідає, чим варто полити виноград у червні, щоб восени збирати справді щедрий урожай.
Найкраще добриво для винограду в червні
Одним із найефективніших натуральних засобів для літнього підживлення вважається деревний попіл. Він містить цілий комплекс корисних речовин, зокрема:
- калій — сприяє накопиченню цукрів у ягодах;
- фосфор — підтримує розвиток кореневої системи та зав'язей
- кальцій — допомагає зміцнювати тканини рослини.
Для приготування живильного настою вам знадобиться:
- 1 л просіяного деревного попелу;
- 10 л води.
Суміш ретельно перемішують і залишають настоюватися приблизно на добу. Після цього розчином поливають виноград під корінь. Для дорослого куща зазвичай достатньо одного відра такого підживлення.
Які добрива ще можна використовувати
Хорошим варіантом стануть також комплексні мінеральні добрива для винограду з підвищеним вмістом калію та фосфору. Такі підживлення стимулюють утворення зав'язей, покращують налив ягід і допомагають рослині легше переносити спекотну погоду.
Як доглядати за виноградом після підживлення
Щоб виноград порадував великими та солодкими гронами, варто дотримуватися кількох простих правил:
- регулярно поливати кущі під час тривалої спеки та посухи;
- своєчасно видаляти зайві пасинки;
- розпушувати землю після поливу для кращого доступу повітря до коренів;
- проводити профілактику грибкових захворювань і контролювати появу шкідників.
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