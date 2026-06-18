Как ухаживать за черешней после сбора урожая и зачем осматривать дерево

Уход за черешней после сбора урожая. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине сейчас в самом разгаре сезон черешни. Сбор сладких плодов продлится вплоть до конца июля. Многие думают, что после этого работа в саду заканчивается. Но на самом деле в это время плодовое дерево по-прежнему нуждается во внимании и уходе. После сбора урожая необходимо тщательно осмотреть растение, чтобы избежать хлопот в следующем сезоне.

Новини.LIVE рассказывают, на что обратить внимание после сбора урожая и как правильно ухаживать за черешней летом.

Как правильно ухаживать за черешней после сбора урожая и зачем осматривать дерево

Плодовое дерево необходимо осмотреть, чтобы убедиться, что на нем не осталось плодов. Все черешни — мумифицированные, зеленые, черные — следует снять. Это гарантирует, что растение останется здоровым и будет щедро плодоносить в следующем сезоне.

Также после сбора урожая придерживайтесь следующих простых рекомендаций:

убирайте опавшие ягоды из-под дерева;

поддерживайте чистоту в приствольном круге;

следите за состоянием листьев в течение лета;

своевременно обрезайте сухие и больные ветки.

Почему нельзя оставлять подгнившие ягоды на дереве

Здоровые ягоды на верхушках деревьев, которые просто перезрели, серьезной угрозы обычно не представляют. Но если черешня поражена грибковыми заболеваниями, они представляют угрозу для здоровья плодового дерева и окружающих растений. В теплую и влажную погоду грибковые заболевания распространяются особенно быстро, заражая молодые побеги, листья и плодовые почки.

Читайте также:

Какую опасность представляют мумифицированные плоды

На деревьях часто можно заметить одиночные засохшие черешневые ягоды. Они могут висеть на ветвях много месяцев. Такие мумифицированные ягоды становятся местом зимовки многих возбудителей болезней. Как только наступают благоприятные условия, они активизируются, распространяются по саду и ослабляют растения.

Почему нужно следить за листьями черешни

Помимо уборки остатков ягод, следует обратить внимание на листья черешни. Ведь во второй половине лета листья накапливают питательные вещества, необходимые для развития цветочных почек в следующем году. А если дерево преждевременно потеряет значительную часть листовой массы из-за заболевания, урожайность в следующем сезоне значительно снизится.

Особое внимание следует уделять появлению пятен, пожелтению, скручиванию или засыханию листьев. Такие симптомы часто свидетельствуют о развитии грибковых инфекций или других проблем со здоровьем дерева.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Как защитить урожай вишни от скворцов и не навредить птицам.

Как защитить вишню и черешню от вишневой мухи.

Как обработать сливы летом, чтобы защитить плоды от червей.