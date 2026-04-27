Как обработать сливы весной, чтобы спасти урожай от червей: простая схема

Сочные, сладкие сливы без "сюрпризов" внутри — мечта каждого садовода. И она осуществима. Есть простая схема обработки плодовых деревьев от сливовой плодожорки.

Эффективная схема обработки слив весной и летом

Чтобы защитить сливы от червей, достаточно придерживаться четкой схемы из трех обработок.

Первая обработка

Начинать нужно в период, когда плодожорка "просыпается" после зимы. Обычно это конец апреля или начало мая. В холодную весну это может быть позже. В этот момент важно использовать препараты, которые работают по личинкам (системные или трансламинарные). Эта обработка закладывает основу чистого урожая.

Вторая обработка

Через 2-3 недели после первой процедуры нужно повторить обработку. В этот период активизируется наиболее многочисленное поколение вредителя. Хорошо работает препарат Прованто Профи. Он проникает в ткани растения и не дает личинкам повреждать плоды.

Третья обработка

Когда до сбора слив остается около месяца, стоит перейти на более мягкие средства. В этот период используют Проклейм, который считается менее токсичным. Это позволяет защитить плоды без чрезмерной нагрузки на них перед потреблением.

Какие натуральные средства усилят защиту

После основных обработок можно применять народные методы. Они будут дополнительной поддержкой.

Садоводы часто используют:

настой чеснока;

отвар луковой шелухи;

раствор древесной золы с добавлением мыла.

Также стоит установить липкие ловушки на деревьях — они позволяют контролировать активность насекомых и частично снижают их численность.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Как спасти садовые деревья от весенних заморозков.

Чем и когда подкормить вишни весной, чтобы деревья щедро плодоносили.

Как защитить урожай черешни от птиц с помощью подручных и безопасных средств.