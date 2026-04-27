Головна Дім та город Ви забудете про червиві сливи: простий спосіб врятувати врожай

Ви забудете про червиві сливи: простий спосіб врятувати врожай

Дата публікації: 27 квітня 2026 23:45
Як обробити сливи навесні, щоб врятувати врожай від черв'яків: проста схема
Обробка слив навесні від червивості. Колаж: Новини.LIVE

Соковиті, солодкі сливи без "сюрпризів" всередині — мрія кожного садівника. І вона здійсненна. Є проста схема обробки плодових дерев від сливової плодожерки.

Новини.LIVE розповідає, як обробити сливи навесні та влітку, щоб врятувати врожай.

Ефективна схема обробки слив навесні та влітку

Щоб захистити сливи від черв'яків, достатньо дотримуватися чіткої схеми з трьох обробок.

Перша обробка

Починати потрібно в період, коли плодожерка "прокидається" після зими. Зазвичай це кінець квітня або початок травня. У холодну весну це може бути пізніше. У цей момент важливо використати препарати, які працюють по личинках (системні або трансламінарні). Ця обробка закладає основу чистого врожаю.

Друга обробка

Через 2-3 тижні після першої процедури потрібно повторити обробку. У цей період активізується найбільш численне покоління шкідника. Добре працює препарат Прованто Профі. Він проникає в тканини рослини та не дає личинкам пошкоджувати плоди.

Третя обробка

Коли до збору слив залишається близько місяця, варто перейти на більш м'які засоби. У цей період використовують Проклейм, який вважається менш токсичним. Це дозволяє захистити плоди без надмірного навантаження на них перед споживанням.

Які натуральні засоби підсилять захист

Після основних обробок можна застосовувати народні методи. Вони будуть додатковою підтримкою. 

Садівники часто використовують:

  • настій часнику;
  • відвар цибулевого лушпиння;
  • розчин деревної золи з додаванням мила.

Також варто встановити липкі пастки на деревах — вони дозволяють контролювати активність комах і частково знижують їхню чисельність.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Як врятувати садові дерева від весняних заморозків.

Чим та коли підживити вишні навесні, щоб дерева щедро плодоносили.

Як захистити врожай черешні від птахів за допомогою підручних та безпечних засобів.

Леонід Волков - Редактор
Реклама

