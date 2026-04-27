Як обробити сливи навесні, щоб врятувати врожай від черв'яків: проста схема

Соковиті, солодкі сливи без "сюрпризів" всередині — мрія кожного садівника. І вона здійсненна. Є проста схема обробки плодових дерев від сливової плодожерки.

Новини.LIVE розповідає, як обробити сливи навесні та влітку, щоб врятувати врожай.

Ефективна схема обробки слив навесні та влітку

Щоб захистити сливи від черв'яків, достатньо дотримуватися чіткої схеми з трьох обробок.

Перша обробка

Починати потрібно в період, коли плодожерка "прокидається" після зими. Зазвичай це кінець квітня або початок травня. У холодну весну це може бути пізніше. У цей момент важливо використати препарати, які працюють по личинках (системні або трансламінарні). Ця обробка закладає основу чистого врожаю.

Друга обробка

Через 2-3 тижні після першої процедури потрібно повторити обробку. У цей період активізується найбільш численне покоління шкідника. Добре працює препарат Прованто Профі. Він проникає в тканини рослини та не дає личинкам пошкоджувати плоди.

Третя обробка

Коли до збору слив залишається близько місяця, варто перейти на більш м'які засоби. У цей період використовують Проклейм, який вважається менш токсичним. Це дозволяє захистити плоди без надмірного навантаження на них перед споживанням.

Які натуральні засоби підсилять захист

Після основних обробок можна застосовувати народні методи. Вони будуть додатковою підтримкою.

Садівники часто використовують:

настій часнику;

відвар цибулевого лушпиння;

розчин деревної золи з додаванням мила.

Також варто встановити липкі пастки на деревах — вони дозволяють контролювати активність комах і частково знижують їхню чисельність.

