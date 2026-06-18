Як доглядати за черешнею після збору врожаю та навіщо оглядати дерево

Догляд за черешнею після збору врожаю. Колаж: Новини.LIVE

У самому розпалі сезон черешні в Україні. Солодкі плоди збиратимуть аж до кінця липня. Багато, хто думає, що після цього робота в саду завершується. Та насправді у цей час плодове дерево все ще потребує уваги та догляду. Після збору врожаю необхідно ретельно оглянути рослину, щоб уникнути клопотів наступного сезону.

Новини.LIVE розповідає, на що звернути увагу після збору врожаю та як правильно доглядати за черешнею влітку.

Як правильно доглядати за черешнею після збору врожаю та навіщо оглядати дерево

Плодове дерево необхідно оглянути, щоб переконатися, що на ньому не залишилося плодів. Усі черешні, муміфіковані, зелені, чорні слід познімати. Це гарантуватиме вам, що рослина залишатиметься здоровою й буде щедро плодоносити наступного сезону.

Також після збору врожаю дотримуйтеся наступних простих рекомендацій:

прибирайте опалі ягоди з-під дерева;

підтримуйте чистоту в пристовбурному колі;

контролюйте стан листя протягом літа;

своєчасно обрізайте сухі та хворі гілки.

Чому не можна залишати підгнилі ягоди на дереві

Здорові ягоди на верхівках дерев, які просто переспіли, серйозної загрози зазвичай не несуть. Але, якщо черешні уражені грибковими хворобами, вони несуть загрозу здоров'ю плодового дерева і рослин навколо. У теплу та вологу погоду грибкові захворювання поширюються особливо швидко, заражаючи молоді пагони, листя та плодові бруньки.

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На деревах часто можна помітити самотні засохлі черешеньки. Вони можуть висіти на гілках багато місяців. Такі муміфіковані ягоди стають місцем зимівлі багатьох збудників хвороб. Як тільки настають сприятливі умови, вони активізуються, поширюються садом та знесилюють рослини в саду.

Чому потрібно стежити за листям черешні

Окрім прибирання решток ягід, слід звернути увагу на листя черешні. Адже у другій половині літа листя накопичує поживні речовини, необхідні для розвитку квіткових бруньок наступного року. А якщо дерево передчасно втратить значну частину листової маси через захворювання, врожайність наступного сезону значно впаде.

Особливу увагу слід звертати на появу плям, пожовтіння, скручування або засихання листя. Такі симптоми часто свідчать про розвиток грибкових інфекцій або інших проблем зі здоров'ям дерева.

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