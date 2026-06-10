Чим обробити плодові дерева, щоб врятувати від плодової гнилі: найкращий засіб

Обробка дерева від плодової гнилі. Колаж: Новини.LIVE

Ви почали помічати як на вишнях, сливах чи абрикосах почали всихати гілки, листя буріти, а молоді плоди опадати? Це причина бити на сполох. Адже саме так розповсюджується моніліоз або плодова гниль. Ця грибкова хвороба здатна дуже швидко знищити врожай. Є прості засоби, які захистять плодові дерева від загибелі.

Новини.LIVE розповідає, як розпізнати плодову гниль та чим обробити плодові дерева, щоб врятувати врожай.

Що таке моніліоз та як він знищує врожай

Моніліоз, який також називають моніліальним опіком або плодовою гниллю, вражає практично всі кісточкові культури. Найчастіше від нього страждають вишні, черешні, сливи, абрикоси та персики.

Підступність хвороби полягає в тому, що зараження відбувається ще навесні під час цвітіння. Спори грибка проникають через квітки та поступово поширюються всередині пагонів. Особливо швидко інфекція розвивається у прохолодну та вологу погоду. А перші серйозні ознаки стають помітними тільки на початку літа. Молоді пагони разом із листям раптово буріють і відмирають. З боку здається, ніби дерево постраждало від вогню, тому захворювання й отримало назву "моніліальний опік".

Після ураження пагонів грибок переходить на плоди. Уже в червні-липні на вишнях, сливах та абрикосах можуть з'являтися характерні ознаки хвороби:

Читайте також:

бурі плями на плодах;

швидке загнивання м'якоті;

сірий або світлий наліт спор;

засихання та муміфікація плодів.

Особливо небезпечними є засохлі плоди, які залишаються висіти на гілках до наступного сезону. Адже вони стають джерелом нового зараження навесні та сприяють повторному поширенню хвороби.

Чим обробити дерева від плодової гнилі

Боротися із захворюванням потрібно комплексно:

1. Видаліть усі уражені гілки

Перш за все необхідно провести санітарну обрізку. Хворі пагони зрізають із запасом 5-10 см здорової деревини. Усі залишки після обрізання потрібно негайно винести із саду та знищити.

2. Використайте фунгіциди

Після обрізки рекомендується провести обробку фунгіцидними препаратами. Найкращі результати проти плодової гнилі демонструють засоби на основі:

дифеноконазолу;

боскаліду;

піраклостробіну.

Обираючи засіб для обробки, враховуйте термін очікування — проміжок часу між останнім обприскуванням і збором урожаю. Залежно від препарату він може становити від двох до чотирьох тижнів.

Для ранніх сортів варто обирати біологічні препарати, до прикладу, засоби на основі корисних мікроорганізмів, які є безпечнішими для людей, корисних комах-запилювачів та довкілля.

3. Регулярно прибирайте падалицю

Уражені плоди та зав'язь, що впали на землю, також є джерелом зараження. Їх потрібно регулярно збирати з-під дерев і виносити за межі ділянки.

Як захистити сад від моніліозу наступного року

Найкращий спосіб боротьби з моніліозом — профілактика. Тому восени після опадання листя та ранньою весною до розпускання бруньок дерева обробляють захисними препаратами для знищення зимуючих спор грибка. А у період формування бутонів рекомендується використовувати системні фунгіциди.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Як захистити вишню та черешню від вишневої мухи.

Чим обробити яблуні від плодожерки, щоб врятувати врожай.

Як обробити сливи навесні та влітку, щоб врятувати плоди від черв'яків.