Як захистити яблуню від плодожерки: перевірені методи, що врятують врожай

Соковиті та солодкі яблука з власного саду — це справжня казка. Але дуже швидко зіпсувати врожай здатен один із найнебезпечніших шкідників — плодожерка. На щастя, існують перевірені способи захисту яблуні, які реально працюють.

Чому з'являється плодожерка на яблуні

Плодожерка — це невеликий нічний метелик, який відкладає яйця на листі, молодих плодах і корі дерева. Через кілька днів із них з'являються личинки, які буквально прогризають собі шлях усередину яблука.

Найчастіше шкідник атакує сад через кілька причин:

тепла весна та раннє літо сприяють масовому льоту метеликів;

загущена крона яблуні створює ідеальні умови для розвитку шкідника;

падалиця довго лежить під деревом;

відсутність профілактичної обробки навесні;

стара кора, де личинки можуть зимувати.

Як зрозуміти, що яблуні загрожує плодожерка

Кінець травня та початок червня — період першого масового вильоту плодожерки. У цей час варто встановити феромонні пастки. Вони приваблюють самців характерним запахом і допомагають точно визначити початок активності шкідника. Розвішуйте їх у середині крони на висоті близько 1,5-2 м. Перевіряйте пастки кожні 2-3 дні. Якщо метелики з'явилися, через 7-10 днів потрібно проводити обробку яблуні.

Як зрозуміти, що яблуню вже атакував шкідник

Перші сигнали легко пропустити, але якщо придивитися, ви помітите:

маленькі темні отвори на плодах;

бурі сліди біля плодоніжки;

передчасне опадання яблук;

червиві ходи всередині плоду;

дрібні крихти м'якоті біля отвору.

Чим обробити плодові дерева від плодожерки: безпечні біопрепарати

Для боротьби з плодожеркою добре підходять сучасні біологічні засоби:

Лепідоцид;

Бітоксибацилін;

Фітоверм.

Вони діють на личинок, але безпечні для людей, домашніх тварин і бджіл. Обприскування проводьте ввечері в суху безвітряну погоду. Дуже важливо ретельно змочити не лише листя, а й молоді плоди.

Через 14-20 днів обробку потрібно повторити, адже з'являється нове покоління шкідника.

Народні засоби, які допомагають стримати плодожерку

Якщо ви не хочете використовувати препарати, спробуйте натуральний захист саду. Обприскувати яблуні такими засобами потрібно кожні 7-10 днів після дощу або сильного вітру. Добре працюють настої:

Полину

Різкий запах відлякує метеликів і знижує активність кладки яєць.

Тютюнового пилу

Ефективний проти багатьох садових шкідників.

Хвойного екстракту

Створює ароматичний бар'єр, який дезорієнтує плодожерку.

Простий секрет, про який часто забувають

Навіть найкращі препарати не допоможуть, якщо під деревом лежить падалиця. Саме в опалих плодах личинки продовжують розвиватися та готуються до нового циклу зараження. Що потрібно робити регулярно:

щодня збирати опалі яблука;

знищувати пошкоджені плоди;

очищати стару кору;

перекопувати ґрунт під деревом восени;

проріджувати крону для кращого провітрювання.

