Як захистити абрикос від молі у травні 2026: найкращі засоби проти шкідника

Обробка абрикосу від шкідників та хвороб. Колаж: Новини.LIVE

У травні активізується небезпечний шкідник фруктова міль, що особливо ласа до абрикосів. Вона здатна швидко зіпсувати зав'язь і залишити садівників без соковитих плодів. Тому важливо вчасно виявити і захистити плодові дерева від шкідника. Є ефективні засоби, що вбережуть ваш врожай.

Новини.LIVE розповідає, чим обробити абрикосу у травні 2026, щоб міль не знищила ваш врожай.

Яку загрозу несе фруктова міль плодовим деревам

Фруктова плодожерка та смугаста фруктова міль — це одні з найнебезпечніших шкідників кісточкових культур. Вони атакують не лише абрикоси, а й персики, сливи та айву. Метелики відкладають яйця просто на молоді плоди. Згодом личинки проникають усередину, прогризають м'якоть і добираються до кісточки. Через це плоди деформуються, передчасно опадають і стають непридатними для споживання.

Міль на абрикосі: як вчасно помітити шкідника

Є кілька характерних ознак, які допоможуть швидко розпізнати проблему:

на плодах з'являються маленькі отвори;

біля основи абрикоса видно липкий клейкий наліт;

абрикос рясно цвіте, але плодів майже немає;

частина зав'язі починає опадати без видимих причин;

плоди деформуються та темнішають;

всередині плоду ви знаходили черв'яків.

Щоб точно переконатися у присутності шкідника, варто розвісити феромонні пастки. Якщо за кілька днів у них з'являться дорослі метелики, зволікати не можна.

Читайте також:

Коли обробляти абрикос від молі у травні 2026

Найкращий час для обробки — середина травня, коли личинки масово виходять із яєць і стають найбільш вразливими.

Перед обприскуванням підготуйте дерево. Ці прості дії суттєво знижують чисельність шкідника навіть без агресивної хімії:

очистіть стовбур від старої кори;

приберіть опале листя та сухі гілки;

встановіть ловчі пояси;

розвісьте клейові пастки.

Чим обробити абрикосу від молі

Правильний засіб залежить від стадії розвитку дерева.

До початку цвітіння

У цей період добре працюють препарати на основі міді та сірки:

мідний купорос;

залізний купорос;

бордоська суміш;

карбамід.

Вони знищують зимуючі личинки та одночасно захищають дерево від грибкових хвороб.

Під час цвітіння

Тут потрібен делікатний захист, який не пошкодить квіти та не зірве формування зав'язі. Найчастіше використовують:

Хорус;

Світч.

Після цвітіння

Це найважливіший етап захисту врожаю, адже саме зараз личинки починають проникати в плоди. Ця обробка часто рятує майбутній урожай абрикосів. Ефективними вважаються:

Енжіо;

Актара;

Скор;

Іскра.

Як правильно обприскувати дерева

Щоб захист був максимальним, а дерево не постраждало, дотримуйтеся простих правил:

уважно читайте інструкцію до препарату;

не перевищуйте дозування;

працюйте у рукавичках і захисній масці;

обприскуйте рано-вранці або ввечері;

не проводьте роботи під час дощу чи сильного вітру.

Що робити, якщо плоди вже пошкоджені

Якщо фруктова міль уже встигла вразити абрикоси, діяти потрібно швидко. Досвідчені садівники радять:

зібрати та знищити всі заражені плоди;

провести повторну обробку через 10-14 днів;

встановити додаткові пастки;

восени ретельно очистити сад.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Як обробити сливи навесні та влітку, щоб врятувати плоди від черв'яків.

Як врятувати дерева у саду від омели та чому цей паразит дуже небезпечний.

Як захистити врожай черешні від птахів за допомогою підручних та безпечних засобів.