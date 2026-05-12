Головна Дім та город Міль знащує врожай абрикосів: як захистити плодові дерева у травні

Міль знащує врожай абрикосів: як захистити плодові дерева у травні

Дата публікації: 12 травня 2026 07:04
Як захистити абрикос від молі у травні 2026: найкращі засоби проти шкідника
Обробка абрикосу від шкідників та хвороб. Колаж: Новини.LIVE

У травні активізується небезпечний шкідник фруктова міль, що особливо ласа до абрикосів. Вона здатна швидко зіпсувати зав'язь і залишити садівників без соковитих плодів. Тому важливо вчасно виявити і захистити плодові дерева від шкідника. Є ефективні засоби, що вбережуть ваш врожай.

Новини.LIVE розповідає, чим обробити абрикосу у травні 2026, щоб міль не знищила ваш врожай.

Яку загрозу несе фруктова міль плодовим деревам

Фруктова плодожерка та смугаста фруктова міль — це одні з найнебезпечніших шкідників кісточкових культур. Вони атакують не лише абрикоси, а й персики, сливи та айву. Метелики відкладають яйця просто на молоді плоди. Згодом личинки проникають усередину, прогризають м'якоть і добираються до кісточки. Через це плоди деформуються, передчасно опадають і стають непридатними для споживання.

Міль на абрикосі: як вчасно помітити шкідника

Є кілька характерних ознак, які допоможуть швидко розпізнати проблему:

  • на плодах з'являються маленькі отвори;
  • біля основи абрикоса видно липкий клейкий наліт;
  • абрикос рясно цвіте, але плодів майже немає;
  • частина зав'язі починає опадати без видимих причин;
  • плоди деформуються та темнішають;
  • всередині плоду ви знаходили черв'яків.

Щоб точно переконатися у присутності шкідника, варто розвісити феромонні пастки. Якщо за кілька днів у них з'являться дорослі метелики, зволікати не можна.

Коли обробляти абрикос від молі у травні 2026

Найкращий час для обробки — середина травня, коли личинки масово виходять із яєць і стають найбільш вразливими.

Перед обприскуванням підготуйте дерево. Ці прості дії суттєво знижують чисельність шкідника навіть без агресивної хімії:

  • очистіть стовбур від старої кори;
  • приберіть опале листя та сухі гілки;
  • встановіть ловчі пояси;
  • розвісьте клейові пастки.

Чим обробити абрикосу від молі

Правильний засіб залежить від стадії розвитку дерева.

До початку цвітіння

У цей період добре працюють препарати на основі міді та сірки:

  • мідний купорос;
  • залізний купорос;
  • бордоська суміш;
  • карбамід.

Вони знищують зимуючі личинки та одночасно захищають дерево від грибкових хвороб.

Під час цвітіння

Тут потрібен делікатний захист, який не пошкодить квіти та не зірве формування зав'язі. Найчастіше використовують:

  • Хорус;
  • Світч.

Після цвітіння

Це найважливіший етап захисту врожаю, адже саме зараз личинки починають проникати в плоди. Ця обробка часто рятує майбутній урожай абрикосів. Ефективними вважаються:

  • Енжіо;
  • Актара;
  • Скор;
  • Іскра.

Як правильно обприскувати дерева

Щоб захист був максимальним, а дерево не постраждало, дотримуйтеся простих правил:

  • уважно читайте інструкцію до препарату;
  • не перевищуйте дозування;
  • працюйте у рукавичках і захисній масці;
  • обприскуйте рано-вранці або ввечері;
  • не проводьте роботи під час дощу чи сильного вітру.

Що робити, якщо плоди вже пошкоджені

Якщо фруктова міль уже встигла вразити абрикоси, діяти потрібно швидко. Досвідчені садівники радять:

  • зібрати та знищити всі заражені плоди;
  • провести повторну обробку через 10-14 днів;
  • встановити додаткові пастки;
  • восени ретельно очистити сад.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
