Як захистити абрикос від молі у травні 2026: найкращі засоби проти шкідника

Міль знащує врожай абрикосів: як захистити плодові дерева у травні
У травні активізується небезпечний шкідник фруктова міль, що особливо ласа до абрикосів. Вона здатна швидко зіпсувати зав'язь і залишити садівників без соковитих плодів. Тому важливо вчасно виявити і захистити плодові дерева від шкідника. Є ефективні засоби, що вбережуть ваш врожай.
Яку загрозу несе фруктова міль плодовим деревам
Фруктова плодожерка та смугаста фруктова міль — це одні з найнебезпечніших шкідників кісточкових культур. Вони атакують не лише абрикоси, а й персики, сливи та айву. Метелики відкладають яйця просто на молоді плоди. Згодом личинки проникають усередину, прогризають м'якоть і добираються до кісточки. Через це плоди деформуються, передчасно опадають і стають непридатними для споживання.
Міль на абрикосі: як вчасно помітити шкідника
Є кілька характерних ознак, які допоможуть швидко розпізнати проблему:
- на плодах з'являються маленькі отвори;
- біля основи абрикоса видно липкий клейкий наліт;
- абрикос рясно цвіте, але плодів майже немає;
- частина зав'язі починає опадати без видимих причин;
- плоди деформуються та темнішають;
- всередині плоду ви знаходили черв'яків.
Щоб точно переконатися у присутності шкідника, варто розвісити феромонні пастки. Якщо за кілька днів у них з'являться дорослі метелики, зволікати не можна.
Коли обробляти абрикос від молі у травні 2026
Найкращий час для обробки — середина травня, коли личинки масово виходять із яєць і стають найбільш вразливими.
Перед обприскуванням підготуйте дерево. Ці прості дії суттєво знижують чисельність шкідника навіть без агресивної хімії:
- очистіть стовбур від старої кори;
- приберіть опале листя та сухі гілки;
- встановіть ловчі пояси;
- розвісьте клейові пастки.
Чим обробити абрикосу від молі
Правильний засіб залежить від стадії розвитку дерева.
До початку цвітіння
У цей період добре працюють препарати на основі міді та сірки:
- мідний купорос;
- залізний купорос;
- бордоська суміш;
- карбамід.
Вони знищують зимуючі личинки та одночасно захищають дерево від грибкових хвороб.
Під час цвітіння
Тут потрібен делікатний захист, який не пошкодить квіти та не зірве формування зав'язі. Найчастіше використовують:
- Хорус;
- Світч.
Після цвітіння
Це найважливіший етап захисту врожаю, адже саме зараз личинки починають проникати в плоди. Ця обробка часто рятує майбутній урожай абрикосів. Ефективними вважаються:
- Енжіо;
- Актара;
- Скор;
- Іскра.
Як правильно обприскувати дерева
Щоб захист був максимальним, а дерево не постраждало, дотримуйтеся простих правил:
- уважно читайте інструкцію до препарату;
- не перевищуйте дозування;
- працюйте у рукавичках і захисній масці;
- обприскуйте рано-вранці або ввечері;
- не проводьте роботи під час дощу чи сильного вітру.
Що робити, якщо плоди вже пошкоджені
Якщо фруктова міль уже встигла вразити абрикоси, діяти потрібно швидко. Досвідчені садівники радять:
- зібрати та знищити всі заражені плоди;
- провести повторну обробку через 10-14 днів;
- встановити додаткові пастки;
- восени ретельно очистити сад.
