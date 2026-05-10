Головна Дім та город Нова загроза для садів: як розпізнати квіткоїда і врятувати урожай

Нова загроза для садів: як розпізнати квіткоїда і врятувати урожай

Дата публікації: 10 травня 2026 23:45
Як захистити врожай у саду від квіткоїда: ознаки шкідника і методи боротьби
Догляд за садом для захисту від шкідників. Колаж: Новини.LIVE

Квіткоїд — один із найнебезпечніших шкідників плодових дерев. Маленький жук здатен непомітно знищити більшість майбутнього врожаю. Тому важливо вчасно виявити проблему та усунути її. Є ефективні та доступні способи боротьби зі шкідником, які допоможуть захистити рослини.

Новини.LIVE розповідає, як виглядає квіткоїд, коли він найбільш активний та як захистити майбутній врожай.

Що таке квіткоїд і чим він небезпечний для саду

Квіткоїд — це дрібний жук із родини довгоносиків, розміром лише 4-5 міліметрів. Має темно-коричневе забарвлення і характерний видовжений хоботок. Цей садовий шкідник здатен завдати величезної шкоди. Він атакує плодові дерева саме в той момент, коли формуються бутони, і буквально знищує майбутній урожай зсередини. Особливо небезпечний навесні. Й активізується вже за стабільної температури від +6°C.

Найчастіше ці шкідники ховаються під старою корою, у тріщинах стовбура або в торішньому листі.
Після пробудження починають живитися молодими бруньками. Згодом самка відкладає яйце просто всередину бутона. Личинка, яка з'являється, виїдає маточку і тичинки, а також виділяє речовину, що склеює пелюстки. Через це бутон не розкривається, буріє та висихає.

Як розпізнати шкідника у саду

Щоб перевірити, чи оселився квіткоїд на деревах, використовуйте простий спосіб. Рано-вранці, коли прохолодно і жуки малорухливі, постеліть під деревом світлу тканину або плівку. Потім легко постукайте по гілках палицею, обгорнутою тканиною. Якщо з одного дерева впало понад 5–10 жуків, це означає, що сад потребує термінового захисту.

Читайте також:

Також уважно оглядайте:

  • набухлі бруньки з отворами;
  • липкі краплі соку;
  • бутони, які не розкриваються;
  • сухі коричневі "ковпачки" на гілках.

Як захистити рослини в саду від квіткоїда 

Щоб позбутися шкідника, важливо діяти комплексно.
Агротехнічний захист
Наприкінці зими або дуже рано навесні встановлюйте на стовбури ловчі пояси. Вони затримують жуків і не дають їм піднятися до крони.
Також регулярно очищуйте стару кору та проводьте побілку дерев. Це зменшує кількість місць для зимівлі комах.
У невеликому саду варто вручну зривати пошкоджені бурі бутони до того, як із них вилетять молоді жуки.
Обробка інсектицидами
Це один із найрезультативніших способів боротьби.
Обприскування проводять лише в короткий період — від набухання бруньок до моменту розкриття бутонів.
Для захисту плодових дерев використовують препарати контактно-шлункової або системної дії на основі дельтаметрину, малатіону чи імідаклоприду.
Дуже важливо пам’ятати: під час цвітіння обробляти дерева не можна. Це небезпечно для бджіл та інших запилювачів.
Народні засоби для профілактики
Якщо ви надаєте перевагу екологічному догляду за садом, можна використовувати природні відлякувачі.
Добре працюють настої:
полину;
пижма;
деревного попелу з милом;
часнику або цибулевого лушпиння.
Різкий запах таких засобів дезорієнтує комах і робить бруньки менш привабливими для живлення.

 

 

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
