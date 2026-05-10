Главная Дом и огород Новая угроза для садов: как распознать цветоеда и спасти урожай

Новая угроза для садов: как распознать цветоеда и спасти урожай

Дата публикации 10 мая 2026 23:45
Как защитить урожай в саду от цветоеда: признаки вредителя и методы борьбы
Уход за садом для защиты от вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Цветоед — один из самых опасных вредителей плодовых деревьев. Маленький жук способен незаметно уничтожить большинство будущего урожая. Поэтому важно вовремя выявить проблему и устранить ее. Есть эффективные и доступные способы борьбы с вредителем, которые помогут защитить растения.

Новини.LIVE рассказывает, как выглядит цветоед, когда он наиболее активен и как защитить будущий урожай.

Что такое цветоед и чем он опасен для сада

Цветоед — это мелкий жук из семейства долгоносиков, размером всего 4-5 миллиметров. Имеет темно-коричневую окраску и характерный удлиненный хоботок. Этот садовый вредитель способен нанести огромный вред. Он атакует плодовые деревья именно в тот момент, когда формируются бутоны, и буквально уничтожает будущий урожай изнутри. Особенно опасен весной. И активизируется уже при стабильной температуре от +6°C.

Чаще всего эти вредители прячутся под старой корой, в трещинах ствола или в прошлогодних листьях. После пробуждения начинают питаться молодыми почками. Впоследствии самка откладывает яйцо прямо внутрь бутона. Появляющаяся личинка выедает пестик и тычинки, а также выделяет вещество, склеивающее лепестки. Из-за этого бутон не раскрывается, буреет и высыхает.

Как распознать вредителя в саду

Чтобы проверить, поселился ли цветоед на деревьях, используйте простой способ. Рано утром, когда прохладно и жуки малоподвижны, постелите под деревом светлую ткань или пленку. Затем легко постучите по веткам палкой, обернутой тканью. Если с одного дерева упало более 5-10 жуков, это означает, что сад нуждается в срочной защите.

Также внимательно осматривайте:

  • набухшие почки с отверстиями;
  • липкие капли сока;
  • бутоны, которые не раскрываются;
  • сухие коричневые "колпачки" на ветвях.

Как защитить растения в саду от цветоеда

Чтобы избавиться от вредителя, важно действовать комплексно:

  • Агротехническая защита

В конце зимы или очень рано весной устанавливайте на стволы ловчие пояса. Они задерживают жуков и не дают им подняться к кроне. Также регулярно очищайте старую кору и проводите побелку деревьев. Это уменьшает количество мест для зимовки насекомых. В небольшом саду стоит вручную срывать поврежденные бурые бутоны до того, как из них вылетят молодые жуки.

  • Обработка инсектицидами

Это один из самых результативных способов борьбы.
Опрыскивание проводят только в короткий период - от набухания почек до момента раскрытия бутонов. Во время цветения обрабатывать деревья нельзя. Это опасно для пчел и других опылителей.

  • Народные средства для профилактики

Если вы предпочитаете экологический уход за садом, можно использовать природные отпугиватели. Хорошо работают настои:

  • полыни;
  • пижмы;
  • древесной золы с мылом;
  • чеснока или луковой шелухи.

Резкий запах таких средств дезориентирует насекомых и делает почки менее привлекательными для питания.

уничтожение вредителей уход за садом защита растений
Леонид Волков - Редактор
