Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Моль уничтожает урожай абрикосов: как защитить плодовые деревья в мае

Моль уничтожает урожай абрикосов: как защитить плодовые деревья в мае

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 07:04
Как защитить абрикос от моли в мае 2026: лучшие средства против вредителя
Обработка абрикоса от вредителей и болезней. Коллаж: Новости.LIVE

В мае активизируется опасный вредитель фруктовая моль, которая особенно падка на абрикосы. Она способна быстро испортить завязь и оставить садоводов без сочных плодов. Поэтому важно вовремя обнаружить и защитить плодовые деревья от вредителя. Есть эффективные средства, которые уберегут ваш урожай.

Новини.LIVE рассказывает, чем обработать абрикос в мае 2026, чтобы моль не уничтожила ваш урожай.

Какую угрозу несет фруктовая моль плодовым деревьям

Фруктовая плодожорка и полосатая фруктовая моль — это одни из самых опасных вредителей косточковых культур. Они атакуют не только абрикосы, но и персики, сливы и айву. Бабочки откладывают яйца прямо на молодые плоды. Впоследствии личинки проникают внутрь, прогрызают мякоть и добираются до косточки. Из-за этого плоды деформируются, преждевременно опадают и становятся непригодными для потребления.

Моль на абрикосе: как вовремя заметить вредителя

Есть несколько характерных признаков, которые помогут быстро распознать проблему:

  • на плодах появляются маленькие отверстия;
  • у основания абрикоса виден липкий клейкий налет;
  • абрикос обильно цветет, но плодов почти нет;
  • часть завязи начинает опадать без видимых причин;
  • плоды деформируются и темнеют;
  • внутри плода вы находили червей.

Чтобы точно убедиться в присутствии вредителя, стоит развесить феромонные ловушки. Если через несколько дней в них появятся взрослые бабочки, медлить нельзя.

Читайте также:

Когда обрабатывать абрикос от моли в мае 2026

Лучшее время для обработки — середина мая, когда личинки массово выходят из яиц и становятся наиболее уязвимыми.

Перед опрыскиванием подготовьте дерево. Эти простые действия существенно снижают численность вредителя даже без агрессивной химии:

  • очистите ствол от старой коры;
  • уберите опавшие листья и сухие ветки;
  • установите ловчие пояса;
  • развесьте клеевые ловушки.

Чем обработать абрикос от моли

Правильное средство зависит от стадии развития дерева.

До начала цветения

В этот период хорошо работают препараты на основе меди и серы:

  • медный купорос;
  • железный купорос;
  • бордосская смесь;
  • карбамид.

Они уничтожают зимующие личинки и одновременно защищают дерево от грибковых болезней.

Во время цветения

Здесь нужна деликатная защита, которая не повредит цветы и не сорвет формирование завязи. Чаще всего используют:

  • Хорус;
  • Свитч.

После цветения

Это самый важный этап защиты урожая, ведь именно сейчас личинки начинают проникать в плоды. Эта обработка часто спасает будущий урожай абрикосов. Эффективными считаются:

  • Энжио;
  • Актара;
  • Скор;
  • Искра.

Как правильно опрыскивать деревья

Чтобы защита была максимальной, а дерево не пострадало, придерживайтесь простых правил:

  • внимательно читайте инструкцию к препарату;
  • не превышайте дозировку;
  • работайте в перчатках и защитной маске;
  • опрыскивайте рано утром или вечером;
  • не проводите работы во время дождя или сильного ветра.

Что делать, если плоды уже повреждены

Если фруктовая моль уже успела поразить абрикосы, действовать нужно быстро. Опытные садоводы советуют:

  • собрать и уничтожить все зараженные плоды;
  • провести повторную обработку через 10-14 дней;
  • установить дополнительные ловушки;
  • осенью тщательно очистить сад.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Как обработать сливы весной и летом, чтобы спасти плоды от червей.

Как спасти деревья в саду от омелы и почему этот паразит очень опасен.

Как защитить урожай черешни от птиц с помощью подручных и безопасных средств.

обработка от вредителей уход за абрикосом урожай абрикосов
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации