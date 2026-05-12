Как защитить абрикос от моли в мае 2026: лучшие средства против вредителя

Обработка абрикоса от вредителей и болезней. Коллаж: Новости.LIVE

В мае активизируется опасный вредитель фруктовая моль, которая особенно падка на абрикосы. Она способна быстро испортить завязь и оставить садоводов без сочных плодов. Поэтому важно вовремя обнаружить и защитить плодовые деревья от вредителя. Есть эффективные средства, которые уберегут ваш урожай.

Новини.LIVE рассказывает, чем обработать абрикос в мае 2026, чтобы моль не уничтожила ваш урожай.

Какую угрозу несет фруктовая моль плодовым деревьям

Фруктовая плодожорка и полосатая фруктовая моль — это одни из самых опасных вредителей косточковых культур. Они атакуют не только абрикосы, но и персики, сливы и айву. Бабочки откладывают яйца прямо на молодые плоды. Впоследствии личинки проникают внутрь, прогрызают мякоть и добираются до косточки. Из-за этого плоды деформируются, преждевременно опадают и становятся непригодными для потребления.

Моль на абрикосе: как вовремя заметить вредителя

Есть несколько характерных признаков, которые помогут быстро распознать проблему:

на плодах появляются маленькие отверстия;

у основания абрикоса виден липкий клейкий налет;

абрикос обильно цветет, но плодов почти нет;

часть завязи начинает опадать без видимых причин;

плоды деформируются и темнеют;

внутри плода вы находили червей.

Чтобы точно убедиться в присутствии вредителя, стоит развесить феромонные ловушки. Если через несколько дней в них появятся взрослые бабочки, медлить нельзя.

Читайте также:

Когда обрабатывать абрикос от моли в мае 2026

Лучшее время для обработки — середина мая, когда личинки массово выходят из яиц и становятся наиболее уязвимыми.

Перед опрыскиванием подготовьте дерево. Эти простые действия существенно снижают численность вредителя даже без агрессивной химии:

очистите ствол от старой коры;

уберите опавшие листья и сухие ветки;

установите ловчие пояса;

развесьте клеевые ловушки.

Чем обработать абрикос от моли

Правильное средство зависит от стадии развития дерева.

До начала цветения

В этот период хорошо работают препараты на основе меди и серы:

медный купорос;

железный купорос;

бордосская смесь;

карбамид.

Они уничтожают зимующие личинки и одновременно защищают дерево от грибковых болезней.

Во время цветения

Здесь нужна деликатная защита, которая не повредит цветы и не сорвет формирование завязи. Чаще всего используют:

Хорус;

Свитч.

После цветения

Это самый важный этап защиты урожая, ведь именно сейчас личинки начинают проникать в плоды. Эта обработка часто спасает будущий урожай абрикосов. Эффективными считаются:

Энжио;

Актара;

Скор;

Искра.

Как правильно опрыскивать деревья

Чтобы защита была максимальной, а дерево не пострадало, придерживайтесь простых правил:

внимательно читайте инструкцию к препарату;

не превышайте дозировку;

работайте в перчатках и защитной маске;

опрыскивайте рано утром или вечером;

не проводите работы во время дождя или сильного ветра.

Что делать, если плоды уже повреждены

Если фруктовая моль уже успела поразить абрикосы, действовать нужно быстро. Опытные садоводы советуют:

собрать и уничтожить все зараженные плоды;

провести повторную обработку через 10-14 дней;

установить дополнительные ловушки;

осенью тщательно очистить сад.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Как обработать сливы весной и летом, чтобы спасти плоды от червей.

Как спасти деревья в саду от омелы и почему этот паразит очень опасен.

Как защитить урожай черешни от птиц с помощью подручных и безопасных средств.