Как защитить абрикос от моли в мае 2026: лучшие средства против вредителя

Моль уничтожает урожай абрикосов: как защитить плодовые деревья в мае
В мае активизируется опасный вредитель фруктовая моль, которая особенно падка на абрикосы. Она способна быстро испортить завязь и оставить садоводов без сочных плодов. Поэтому важно вовремя обнаружить и защитить плодовые деревья от вредителя. Есть эффективные средства, которые уберегут ваш урожай.
чем обработать абрикос в мае 2026, чтобы моль не уничтожила ваш урожай.
Какую угрозу несет фруктовая моль плодовым деревьям
Фруктовая плодожорка и полосатая фруктовая моль — это одни из самых опасных вредителей косточковых культур. Они атакуют не только абрикосы, но и персики, сливы и айву. Бабочки откладывают яйца прямо на молодые плоды. Впоследствии личинки проникают внутрь, прогрызают мякоть и добираются до косточки. Из-за этого плоды деформируются, преждевременно опадают и становятся непригодными для потребления.
Моль на абрикосе: как вовремя заметить вредителя
Есть несколько характерных признаков, которые помогут быстро распознать проблему:
- на плодах появляются маленькие отверстия;
- у основания абрикоса виден липкий клейкий налет;
- абрикос обильно цветет, но плодов почти нет;
- часть завязи начинает опадать без видимых причин;
- плоды деформируются и темнеют;
- внутри плода вы находили червей.
Чтобы точно убедиться в присутствии вредителя, стоит развесить феромонные ловушки. Если через несколько дней в них появятся взрослые бабочки, медлить нельзя.
Когда обрабатывать абрикос от моли в мае 2026
Лучшее время для обработки — середина мая, когда личинки массово выходят из яиц и становятся наиболее уязвимыми.
Перед опрыскиванием подготовьте дерево. Эти простые действия существенно снижают численность вредителя даже без агрессивной химии:
- очистите ствол от старой коры;
- уберите опавшие листья и сухие ветки;
- установите ловчие пояса;
- развесьте клеевые ловушки.
Чем обработать абрикос от моли
Правильное средство зависит от стадии развития дерева.
До начала цветения
В этот период хорошо работают препараты на основе меди и серы:
- медный купорос;
- железный купорос;
- бордосская смесь;
- карбамид.
Они уничтожают зимующие личинки и одновременно защищают дерево от грибковых болезней.
Во время цветения
Здесь нужна деликатная защита, которая не повредит цветы и не сорвет формирование завязи. Чаще всего используют:
- Хорус;
- Свитч.
После цветения
Это самый важный этап защиты урожая, ведь именно сейчас личинки начинают проникать в плоды. Эта обработка часто спасает будущий урожай абрикосов. Эффективными считаются:
- Энжио;
- Актара;
- Скор;
- Искра.
Как правильно опрыскивать деревья
Чтобы защита была максимальной, а дерево не пострадало, придерживайтесь простых правил:
- внимательно читайте инструкцию к препарату;
- не превышайте дозировку;
- работайте в перчатках и защитной маске;
- опрыскивайте рано утром или вечером;
- не проводите работы во время дождя или сильного ветра.
Что делать, если плоды уже повреждены
Если фруктовая моль уже успела поразить абрикосы, действовать нужно быстро. Опытные садоводы советуют:
- собрать и уничтожить все зараженные плоды;
- провести повторную обработку через 10-14 дней;
- установить дополнительные ловушки;
- осенью тщательно очистить сад.
