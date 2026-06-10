Чем обработать плодовые деревья, чтобы спасти их от плодовой гнили: лучшее средство

Обработка дерева от плодовой гнили. Коллаж: Новини.LIVE

Вы заметили, что на вишнях, сливах или абрикосах начали усыхать ветки, листья буреть, а молодые плоды опадать? Это повод для тревоги. Ведь именно так распространяется монилиоз, или плодовая гниль. Эта грибковая болезнь способна очень быстро уничтожить урожай. Есть простые средства, которые защитят плодовые деревья от гибели.

Новини.LIVE рассказывает, как распознать плодовую гниль и чем обработать плодовые деревья, чтобы спасти урожай.

Что такое монилиоз и как он уничтожает урожай

Монилиоз, который также называют монилиальным ожогом или плодовой гнилью, поражает практически все косточковые культуры. Чаще всего от него страдают вишни, черешни, сливы, абрикосы и персики.

Коварство болезни заключается в том, что заражение происходит еще весной во время цветения. Споры грибка проникают через цветки и постепенно распространяются внутри побегов. Особенно быстро инфекция развивается в прохладную и влажную погоду. А первые серьезные признаки становятся заметными только в начале лета. Молодые побеги вместе с листьями внезапно буреют и отмирают. Со стороны кажется, будто дерево пострадало от огня, поэтому заболевание и получило название "монилиальный ожог".

После поражения побегов грибок переходит на плоды. Уже в июне-июле на вишнях, сливах и абрикосах могут появляться характерные признаки болезни:

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коричневые пятна на плодах;

быстрое загнивание мякоти;

серый или светлый налет спор;

засыхание и мумификация плодов.

Особенно опасны засохшие плоды, которые остаются висеть на ветках до следующего сезона. Ведь они становятся источником нового заражения весной и способствуют повторному распространению болезни.

Чем обработать деревья от плодовой гнили

Бороться с заболеванием нужно комплексно:

1. Удалите все пораженные ветви

Прежде всего необходимо провести санитарную обрезку. Больные побеги срезают с запасом 5-10 см здоровой древесины. Все остатки после обрезки нужно немедленно вынести из сада и уничтожить.

2. Используйте фунгициды

После обрезки рекомендуется провести обработку фунгицидными препаратами. Наилучшие результаты против плодовой гнили демонстрируют средства на основе:

дифеноконазола;

боскалида;

пираклостробина.

Выбирая средство для обработки, учитывайте период ожидания — промежуток времени между последним опрыскиванием и сбором урожая. В зависимости от препарата он может составлять от двух до четырех недель.

Для ранних сортов стоит выбирать биологические препараты, например, средства на основе полезных микроорганизмов, которые более безопасны для людей, полезных насекомых-опылителей и окружающей среды.

3. Регулярно убирайте падалицу

Пораженные плоды и завязи, упавшие на землю, также являются источником заражения. Их нужно регулярно собирать из-под деревьев и выносить за пределы участка.

Как защитить сад от монилиоза в следующем году

Лучший способ борьбы с монилиозом — профилактика. Поэтому осенью после опадения листьев и ранней весной до распускания почек деревья обрабатывают защитными препаратами для уничтожения зимующих спор грибка. А в период формирования бутонов рекомендуется использовать системные фунгициды.

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