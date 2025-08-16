Чем надо подкормить арбузы и дыни на огороде в августе 2025 — советы дачникам

Чем стоит подкормить арбузы с дынями на огороде в августе 2025
В августе такие бахчевые растения, как арбуз и дыня, нуждаются в калии и фосфоре. Опытные дачники рассказали, какие удобрения необходимо внести под эти летние ягоды на огороде в последний летний месяц, чтобы плоды могли налиться соком и вырасти очень сладкими.
Чем можно удобрить арбузы с дынями в августе 2025 года
Настой из крапивы
Для того, чтобы приготовить эффективное средство для подкормки бахчевых культур в августе, вам нужно измельчить крапиву и залить ее десятью литрами воды. Через неделю процедите приготовленную смесь, разбавьте ее в соотношении один к десяти и полейте каждый куст одним литром настоя.
Кстати, остатки растений можно использовать для мульчирования арбузов с дынями на огороде.
Перепревший навоз или перегной
Запомните, что навоз в свежем виде может испортить рост и развитие представителей бахчевых культур, поэтому дождитесь, пока он перепреет. Дачники с опытом отмечают, что арбузам нужно от 20 до 40 тонн на один гектар, а дыням — от 50 до 60 тонн на такой же участок.
Если вы выращиваете эти ягоды на приусадебном участке, пропорции нужно рассчитывать в индивидуальном порядке.
Древесная зола
Для того, чтобы приготовить хорошую смесь для подкормки арбузов и дынь на огороде, вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — один стакан
- Вода — одно ведро
Растворите золу в воде и оставьте смесь настаиваться на семь дней, после чего полейте бахчевые растения на огороде под корень из расчета один литр на одну грядку.
