Главная Дом и огород Чем стоит подкормить арбузы с дынями на огороде в августе 2025

Чем стоит подкормить арбузы с дынями на огороде в августе 2025

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 19:30
Чем надо подкормить арбузы и дыни на огороде в августе 2025 — советы дачникам
Сбор урожая арбузов и дынь на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

В августе такие бахчевые растения, как арбуз и дыня, нуждаются в калии и фосфоре. Опытные дачники рассказали, какие удобрения необходимо внести под эти летние ягоды на огороде в последний летний месяц, чтобы плоды могли налиться соком и вырасти очень сладкими.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Чем можно удобрить арбузы с дынями в августе 2025 года

Настой из крапивы

Для того, чтобы приготовить эффективное средство для подкормки бахчевых культур в августе, вам нужно измельчить крапиву и залить ее десятью литрами воды. Через неделю процедите приготовленную смесь, разбавьте ее в соотношении один к десяти и полейте каждый куст одним литром настоя.

Кстати, остатки растений можно использовать для мульчирования арбузов с дынями на огороде.

Коллаж
Выращивание арбуза и дыни на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Перепревший навоз или перегной

Запомните, что навоз в свежем виде может испортить рост и развитие представителей бахчевых культур, поэтому дождитесь, пока он перепреет. Дачники с опытом отмечают, что арбузам нужно от 20 до 40 тонн на один гектар, а дыням — от 50 до 60 тонн на такой же участок.

Если вы выращиваете эти ягоды на приусадебном участке, пропорции нужно рассчитывать в индивидуальном порядке.

Древесная зола

Для того, чтобы приготовить хорошую смесь для подкормки арбузов и дынь на огороде, вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — один стакан
  • Вода — одно ведро

Растворите золу в воде и оставьте смесь настаиваться на семь дней, после чего полейте бахчевые растения на огороде под корень из расчета один литр на одну грядку.

Напомним, мы писали о том, какой сорт арбузов стоит посадить на огороде для большого урожая.

Ранее мы рассказывали о том, какой сорт дыни посадить на огороде, чтобы собрать вкусный урожай.

Также мы сообщали о том, почему дыня на огороде вырастает не сладкой и как это исправить.

