Чем надо подкормить арбузы и дыни на огороде в августе 2025 — советы дачникам

В августе такие бахчевые растения, как арбуз и дыня, нуждаются в калии и фосфоре. Опытные дачники рассказали, какие удобрения необходимо внести под эти летние ягоды на огороде в последний летний месяц, чтобы плоды могли налиться соком и вырасти очень сладкими.

Чем можно удобрить арбузы с дынями в августе 2025 года

Настой из крапивы

Для того, чтобы приготовить эффективное средство для подкормки бахчевых культур в августе, вам нужно измельчить крапиву и залить ее десятью литрами воды. Через неделю процедите приготовленную смесь, разбавьте ее в соотношении один к десяти и полейте каждый куст одним литром настоя.

Кстати, остатки растений можно использовать для мульчирования арбузов с дынями на огороде.

Перепревший навоз или перегной

Запомните, что навоз в свежем виде может испортить рост и развитие представителей бахчевых культур, поэтому дождитесь, пока он перепреет. Дачники с опытом отмечают, что арбузам нужно от 20 до 40 тонн на один гектар, а дыням — от 50 до 60 тонн на такой же участок.

Если вы выращиваете эти ягоды на приусадебном участке, пропорции нужно рассчитывать в индивидуальном порядке.

Древесная зола

Для того, чтобы приготовить хорошую смесь для подкормки арбузов и дынь на огороде, вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один стакан

Вода — одно ведро

Растворите золу в воде и оставьте смесь настаиваться на семь дней, после чего полейте бахчевые растения на огороде под корень из расчета один литр на одну грядку.

