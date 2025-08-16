Відео
Чим варто підживити кавуни з динями на городі в серпні 2025

Чим варто підживити кавуни з динями на городі в серпні 2025

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 19:30
Чим треба підживити кавуни і дині на городі в серпні 2025 — поради дачникам
Збір врожаю кавунів і динь на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

У серпні такі баштанні рослини, як кавун і диня, потребують калію і фосфору. Досвідчені дачники розповіли, які добрива необхідно внести під ці літні ягоди на городі в останній літній місяць, щоб плоди могли налитися соком і вирости дуже солодкими.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Чим можна удобрити кавуни з динями в серпні 2025 року

Настій з кропиви

Для того, щоб приготувати ефективний засіб для підживлення баштанних культур у серпні, вам потрібно подрібнити кропиву і залити її десятьма літрами води. Через тиждень процідіть приготовлену суміш, розбавте її у співвідношенні один до десяти і полийте кожен кущ одним літром настою.

До речі, залишки рослин можна використати для мульчування кавунів з динями на городі.

Коллаж
Вирощування кавуна і дині на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Перепрілий гній або перегній

Запам’ятайте, що гній у свіжому вигляді може зіпсувати ріст і розвиток представників баштанних культур, тому дочекайтеся, поки він перепріє. Дачники з досвідом наголошують, що кавунам потрібно від 20 до 40 тонн на один гектар, а диням — від 50 до 60 тонн на таку ж саму ділянку.

Якщо ви вирощуєте ці ягоди на присадибній ділянці, пропорції потрібно розраховувати в індивідуальному порядку.

Деревна зола

Для того, щоб приготувати гарну суміш для підживлення кавунів і динь на городі, вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

  • Деревна зола — одна склянка
  • Вода — одне відро

Розчиніть золу у воді та залиште суміш настоюватися на сім днів, після чого полийте баштанні рослини на городі під корінь з розрахунку один літр на одну грядку.

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт кавунів варто посадити на городі для великого врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, який сорт дині посадити на городі, щоб зібрати смачний врожай. 

Також ми повідомляли про те, чому диня на городі виростає не солодкою і як це виправити.

