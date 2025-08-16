Чим треба підживити кавуни і дині на городі в серпні 2025 — поради дачникам

Збір врожаю кавунів і динь на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

У серпні такі баштанні рослини, як кавун і диня, потребують калію і фосфору. Досвідчені дачники розповіли, які добрива необхідно внести під ці літні ягоди на городі в останній літній місяць, щоб плоди могли налитися соком і вирости дуже солодкими.

Чим можна удобрити кавуни з динями в серпні 2025 року

Настій з кропиви

Для того, щоб приготувати ефективний засіб для підживлення баштанних культур у серпні, вам потрібно подрібнити кропиву і залити її десятьма літрами води. Через тиждень процідіть приготовлену суміш, розбавте її у співвідношенні один до десяти і полийте кожен кущ одним літром настою.

До речі, залишки рослин можна використати для мульчування кавунів з динями на городі.

Вирощування кавуна і дині на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Перепрілий гній або перегній

Запам’ятайте, що гній у свіжому вигляді може зіпсувати ріст і розвиток представників баштанних культур, тому дочекайтеся, поки він перепріє. Дачники з досвідом наголошують, що кавунам потрібно від 20 до 40 тонн на один гектар, а диням — від 50 до 60 тонн на таку ж саму ділянку.

Якщо ви вирощуєте ці ягоди на присадибній ділянці, пропорції потрібно розраховувати в індивідуальному порядку.

Деревна зола

Для того, щоб приготувати гарну суміш для підживлення кавунів і динь на городі, вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

Деревна зола — одна склянка

Вода — одне відро

Розчиніть золу у воді та залиште суміш настоюватися на сім днів, після чого полийте баштанні рослини на городі під корінь з розрахунку один літр на одну грядку.

