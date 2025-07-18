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Головна Дім Як садити кавуни на городі — правила, які варто знати

Як садити кавуни на городі — правила, які варто знати

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 01:12
Як посадити кавуни на городі, щоб вони дали щедрий врожай — корисні поради дачникам
Чоловік, який тримає вирощений кавун на городі. Фото: 20 Minutes

Такі літні ягоди, як кавуни, вважаються доволі вибагливими, адже їм потрібно тепло, світло і гарний догляд. Досвідчені дачники розповіли, як правильно вибрати сорти, де краще садити, як готувати ґрунт і формувати рослини для посадки на городі, щоб зібрати смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як вирощувати кавуни на городі

Які сорти кавуни краще садити на городі

По-перше, треба розуміти, що кавун любить тепло і світло, тому садити краще ранні сорти. Зокрема, це стосується гібридів, які за короткий проміжок часу дають від чотирьох до шести повноцінних плодів. Якщо ви живете в прохолодному кліматі, краще не садити середньо- і пізньостиглі сорти.

Арбузы
Кілька кавунів різних сортів на підлозі. Фото: Kagero

Де краще садити кавуни

Також дуже важливо вибрати правильне місце для посадки кавунів, куди сонячні промені потрапляють цілий день. Справа в тому, що півтінь може зменшити ріст і врожай цієї ягоди. Тому краще садити кавуни на найсвітлішій ділянці на городі.

Як підготувати ґрунт до посадки кавунів

Запам’ятайте, що кавунам більше підходять легкі, пухкі та добре дреновані ґрунти. Якщо він у вас піщаний, то обов’язково підживіть його органічними добривами. Для цього на один квадратний метр треба вносити одне відро перегною. 

Справа в тому, що кавуни мають потужне коріння і велику вегетативну масу, тому їх обов’язково треба підживлювати.

Арбуз на огороде
Плід кавуна на початку росту на городі. Фото: Freepik

Як формувати рослини кавуна 

Якщо влітку мало тепла чи часто дощить, треба обмежити ріст кавунів, щоб вони не віддавали всі свої сили на непотрібне бадилля. Формувати рослини варто в одне стебло, залишаючи три пасинки, а коли вони виростають десь до 80 сантиметрів, їх потрібно прищипити.

Верхню частину головного стебла треба прищипувати тоді, коли на ньому сформувалося п’ять-шість зав’язей. 

Нагадаємо, ми писали про те, що треба посадити біля кавунів на городі, щоб захистити їх від шкідників. 

Раніше ми розповідали про те, на якій відстані варто висаджувати кавуни на городі. 

Також ми повідомляли про те, який сорт кавунів варто посадити на городі для солодкого врожаю.

рослини ягоди поради город кавун
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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