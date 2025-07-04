Чим треба підживити кавуни на городі в липні 2025 року — корисні поради дачникам

Дачник, який збирає врожай кавунів на городі. Фото: Growfully

Мрієте виростити на своєму городі великі, солодкі та соковиті кавуни, але не знаєте, як це правильно зробити? Досвідчені дачники розповіли, якими добривами необхідно підживити ці ягоди вже цього місяця, щоб вони "віддячили" рясним врожаєм.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Щоб кавуни виросли такими, як ви хочете, їм потрібно забезпечити не лише тепло і світло, а й правильне підживлення. У липні, коли вони активно ростуть, їх важливо удобрювати особливими засобами. Дізнайтеся, якими ж саме добривами потрібно підживити баштанну культуру цього місяця.

Вирощений кавун на городі. Фото: Gardener`s Path

Чим варто удобрити кавуни в липні 2025 року

Цього місяця кавунам потрібно органічні та мінеральні добрива, які наситять їх всіма необхідними поживними елементами. Щоб підгодівля була ефективною і допомогла вам виростити смачні кавуни, внесіть на кожен квадратний метр такі добрива, як:

Хлористий калій — 100 грамів

Аміачна селітра — 20 грамів

Діамофоска — 15 грамів

Органічне добриво — 40 грамів

Суперфосфат — 200 грамів

Вода — десять літрів

Два стиглих кавуна на городі. Фото: Pinterest

Як дізнатися, чого не вистачає кавунам

Якщо ви побачили, що коріння кавунів стало слабкішим, листя біля основи жовтіє, а листові пластини на стеблах фарбуються в брудно-зелений колір, це означає, що рослинам не вистачає фосфору. Якщо листя стає жовтим з коричневими плямами, то кавунам не вистачає магнію, а якщо плоди несмачні та швидко в’януть, внесіть під кущі калій.

А ось блідо-зелені плями на листках молодих рослин свідчать про те, що кавунам не вистачає заліза. Щоб не втратити врожай, вчасно насичуйте кавуни цими елементами.

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