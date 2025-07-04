Чем надо подкормить арбузы на огороде в июле 2025 года — полезные советы дачникам

Дачник, который собирает урожай арбузов на огороде. Фото: Growfully

Мечтаете вырастить на своем огороде большие, сладкие и сочные арбузы, но не знаете, как это правильно сделать? Опытные дачники рассказали, какими удобрениями необходимо подкормить эти ягоды уже в этом месяце, чтобы они "отблагодарили" обильным урожаем.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чтобы арбузы выросли такими, как вы хотите, им нужно обеспечить не только тепло и свет, но и правильную подкормку. В июле, когда они активно растут, их важно удобрять особенными средствами. Узнайте, какими же именно удобрениями нужно подкормить бахчевую культуру в этом месяце.

Выращенный арбуз на огороде. Фото: Gardener`s Path

Чем стоит удобрить арбузы в июле 2025 года

В этом месяце арбузам нужно органические и минеральные удобрения, которые насытят их всеми необходимыми питательными элементами. Чтобы подкормка была эффективной и помогла вам вырастить вкусные арбузы, внесите на каждый квадратный метр такие удобрения, как:

Хлористый калий — 100 грамм

Аммиачная селитра — 20 грамм

Диаммофоска — 15 грамм

Органическое удобрение — 40 грамм

Суперфосфат — 200 грамм

Вода — десять литров

Два спелых арбуза на огороде. Фото: Pinterest

Как узнать, чего не хватает арбузам

Если вы увидели, что корни арбузов стали слабее, листья у основания желтеют, а листовые пластины на стеблях окрашиваются в грязно-зеленый цвет, это значит, что растениям не хватает фосфора. Если листья становятся желтыми с коричневыми пятнами, то арбузам не хватает магния, а если плоды невкусные и быстро вянут, внесите под кусты калий.

А вот бледно-зеленые пятна на листьях молодых растений свидетельствуют о том, что арбузам не хватает железа. Чтобы не потерять урожай, вовремя насыщайте арбузы этими элементами.

Напомним, мы писали о том, на каком расстоянии лучше сажать арбузы на огороде.

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