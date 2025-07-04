Чем надо подкормить арбузы на огороде в июле 2025 года — полезные советы дачникам

Чем подкормить арбузы в июле 2025, чтобы вырастить большие ягоды
Мечтаете вырастить на своем огороде большие, сладкие и сочные арбузы, но не знаете, как это правильно сделать? Опытные дачники рассказали, какими удобрениями необходимо подкормить эти ягоды уже в этом месяце, чтобы они "отблагодарили" обильным урожаем.
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Чтобы арбузы выросли такими, как вы хотите, им нужно обеспечить не только тепло и свет, но и правильную подкормку. В июле, когда они активно растут, их важно удобрять особенными средствами. Узнайте, какими же именно удобрениями нужно подкормить бахчевую культуру в этом месяце.
Чем стоит удобрить арбузы в июле 2025 года
В этом месяце арбузам нужно органические и минеральные удобрения, которые насытят их всеми необходимыми питательными элементами. Чтобы подкормка была эффективной и помогла вам вырастить вкусные арбузы, внесите на каждый квадратный метр такие удобрения, как:
- Хлористый калий — 100 грамм
- Аммиачная селитра — 20 грамм
- Диаммофоска — 15 грамм
- Органическое удобрение — 40 грамм
- Суперфосфат — 200 грамм
- Вода — десять литров
Как узнать, чего не хватает арбузам
Если вы увидели, что корни арбузов стали слабее, листья у основания желтеют, а листовые пластины на стеблях окрашиваются в грязно-зеленый цвет, это значит, что растениям не хватает фосфора. Если листья становятся желтыми с коричневыми пятнами, то арбузам не хватает магния, а если плоды невкусные и быстро вянут, внесите под кусты калий.
А вот бледно-зеленые пятна на листьях молодых растений свидетельствуют о том, что арбузам не хватает железа. Чтобы не потерять урожай, вовремя насыщайте арбузы этими элементами.
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