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Главная Дом Чем подкормить арбузы в июле 2025, чтобы вырастить большие ягоды

Чем подкормить арбузы в июле 2025, чтобы вырастить большие ягоды

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 19:30
Чем надо подкормить арбузы на огороде в июле 2025 года — полезные советы дачникам
Дачник, который собирает урожай арбузов на огороде. Фото: Growfully

Мечтаете вырастить на своем огороде большие, сладкие и сочные арбузы, но не знаете, как это правильно сделать? Опытные дачники рассказали, какими удобрениями необходимо подкормить эти ягоды уже в этом месяце, чтобы они "отблагодарили" обильным урожаем.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чтобы арбузы выросли такими, как вы хотите, им нужно обеспечить не только тепло и свет, но и правильную подкормку. В июле, когда они активно растут, их важно удобрять особенными средствами. Узнайте, какими же именно удобрениями нужно подкормить бахчевую культуру в этом месяце.

Арбуз
Выращенный арбуз на огороде. Фото: Gardener`s Path

Чем стоит удобрить арбузы в июле 2025 года

В этом месяце арбузам нужно органические и минеральные удобрения, которые насытят их всеми необходимыми питательными элементами. Чтобы подкормка была эффективной и помогла вам вырастить вкусные арбузы, внесите на каждый квадратный метр такие удобрения, как:

  • Хлористый калий — 100 грамм
  • Аммиачная селитра — 20 грамм
  • Диаммофоска — 15 грамм
  • Органическое удобрение — 40 грамм
  • Суперфосфат — 200 грамм
  • Вода — десять литров
Арбузы
Два спелых арбуза на огороде. Фото: Pinterest

Как узнать, чего не хватает арбузам

Если вы увидели, что корни арбузов стали слабее, листья у основания желтеют, а листовые пластины на стеблях окрашиваются в грязно-зеленый цвет, это значит, что растениям не хватает фосфора. Если листья становятся желтыми с коричневыми пятнами, то арбузам не хватает магния, а если плоды невкусные и быстро вянут, внесите под кусты калий.

А вот бледно-зеленые пятна на листьях молодых растений свидетельствуют о том, что арбузам не хватает железа. Чтобы не потерять урожай, вовремя насыщайте арбузы этими элементами.

Напомним, мы писали о том, на каком расстоянии лучше сажать арбузы на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как посадить арбузы на огороде, чтобы собрать хороший урожай.

Также мы сообщали о том, когда можно собирать урожай арбузов на огороде.

ягоды советы огород народные методы арбуз баштанные культуры
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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