Що треба посадити біля кавунів, щоб захистити їх від шкідників — поради дачникам

Людина, яка тримає вирощений кавун на городі. Фото: Freepik

Кожна рослина на городі, зокрема, і кавун, потребує "правильних" сусідів біля себе, щоб вони не відбирали в них ресурси і захищали від шкідників. Досвідчені дачники розповіли, які культури варто посадити на одній ділянці з цією ягодою на городі, щоб вона виросла великою і солодкою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Редис і салат

Одними з рослин, які варто посадити біля кавунів на городі, вважаються саме ці овочі та зелень. Справа в тому, що ці культури швидко дозрівають і не заважають кавунам розростатися. А ще вони допомагають зберігати вологу в землі та не дають бур’янам рости.

Редиска і салат на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагідки, бораго і календула

Такі рослини вважаються справжньою прикрасою для городу, але не тільки в цьому їхня перевага. Справа в тому, що вони захищають кавуни від шкідників своїми доволі різкими ароматами. Посадивши ці квіти поруч із цією ягодою, ви вбережете її від попелиці.

Нагідки, бораго і календула на ділянці. Фото: колаж Новини.LIVE

Кріп

Цей представник зелені привертає увагу сонечок, які, в свою чергу, знищують попелицю. Також кріп захищає кавуни від шкідників завдяки тому, що має доволі яскраво виражений запах.

Врожай кропу на городі. Фото: Everypixel

Базилік

Ця популярна трава також має різкий аромат, завдяки якому вона відлякує шкідників від кавунів. Натомість базилік привертає увагу бджіл, які запилюють квітки цієї літньої ягоди.

Вирощування базиліку на городі. Фото: Freepik

Конюшина

Цю рослину також варто посадити поруч із кавунами на городі, адже, по-перше, вона покращує структуру і родючість ґрунту, по-друге, зберігає вологу, а по-третє, не дає бур’янам розростатися.

Квіти конюшини у полі. Фото: Pinterest

Соняшники

Не секрет, що соняшники — це доволі великі рослини, які створюють тінь для кавунів, захищають їх від вітру і вважаються гарною опорою для ягоди.

Багато соняшників у полі. Фото: Pixabay

Цибуля і часник

Часник із цибулею мають різкий аромат, завдяки якому відлякують шкідників від кавунів.

Врожай цибулі та часнику на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

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