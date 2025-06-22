Что надо посадить возле арбузов, чтобы защитить их от вредителей — советы дачникам

Человек, который держит выращенный арбуз на огороде. Фото: Freepik

Каждое растение на огороде, в частности, и арбуз, нуждается в "правильных" соседях возле себя, чтобы они не отбирали у них ресурсы и защищали от вредителей. Опытные дачники рассказали, какие культуры стоит посадить на одном участке с этой ягодой на огороде, чтобы она выросла большой и сладкой.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Редиска и салат

Одними из растений, которые стоит посадить возле арбузов на огороде, считаются именно эти овощи и зелень. Дело в том, что эти культуры быстро созревают и не мешают арбузам разрастаться. А еще они помогают сохранять влагу в земле и не дают сорнякам расти.

Редиска и салат на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Ноготки, бораго и календула

Такие растения считаются настоящим украшением для огорода, но не только в этом их преимущество. Дело в том, что они защищают арбузы от вредителей своими довольно резкими ароматами. Посадив эти цветы рядом с этой ягодой, вы убережете ее от тли.

Ноготки, бораго и календула на участке. Фото: коллаж Новини.LIVE

Укроп

Этот представитель зелени привлекает внимание божьих коровок, которые, в свою очередь, уничтожают тлю. Также укроп защищает арбузы от вредителей благодаря тому, что имеет довольно ярко выраженный запах.

Урожай укропа на огороде. Фото: Everypixel

Базилик

Эта популярная трава также имеет резкий аромат, благодаря которому она отпугивает вредителей от арбузов. Вместо этого базилик привлекает внимание пчел, которые опыляют цветки этой летней ягоды.

Выращивание базилика на огороде. Фото: Freepik

Клевер

Это растение также стоит посадить рядом с арбузами на огороде, ведь, во-первых, оно улучшает структуру и плодородие почвы, во-вторых, сохраняет влагу, а в-третьих, не дает сорнякам разрастаться.

Цветы клевера в поле. Фото: Pinterest

Подсолнухи

Не секрет, что подсолнухи — это довольно большие растения, которые создают тень для арбузов, защищают их от ветра и считаются хорошей опорой для ягоды.

Много подсолнухов в поле. Фото: Pixabay

Лук и чеснок

Чеснок с луком имеют резкий аромат, благодаря которому отпугивают вредителей от арбузов.

Урожай лука и чеснока на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить арбузы на огороде для вкусного урожая.

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