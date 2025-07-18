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Главная Дом Как сажать арбузы на огороде — правила, которые стоит знать

Как сажать арбузы на огороде — правила, которые стоит знать

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 01:12
Как посадить арбузы на огороде, чтобы они дали щедрый урожай — полезные советы дачникам
Мужчина, который держит выращенный арбуз на огороде. Фото: 20 Minutes

Такие летние ягоды, как арбузы, считаются довольно привередливыми, ведь им нужно тепло, свет и хороший уход. Опытные дачники рассказали, как правильно выбрать сорта, где лучше сажать, как готовить почву и формировать растения для посадки на огороде, чтобы собрать вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как выращивать арбузы на огороде

Какие сорта арбузов лучше сажать на огороде

Во-первых, надо понимать, что арбуз любит тепло и свет, поэтому сажать лучше ранние сорта. В частности, это касается гибридов, которые за короткий промежуток времени дают от четырех до шести полноценных плодов. Если вы живете в прохладном климате, лучше не сажать средне- и позднеспелые сорта.

Арбузы
Несколько арбузов разных сортов на полу. Фото: Kagero

Где лучше сажать арбузы

Также очень важно выбрать правильное место для посадки арбузов, куда солнечные лучи попадают целый день. Дело в том, что полутень может уменьшить рост и урожай этой ягоды. Поэтому лучше сажать арбузы на самом светлом участке на огороде.

Как подготовить почву к посадке арбузов

Запомните, что арбузам больше подходят легкие, рыхлые и хорошо дренированные почвы. Если она у вас песчаная, то обязательно подкормите ее органическими удобрениями. Для этого на один квадратный метр надо вносить одно ведро перегноя.

Дело в том, что арбузы имеют мощные корни и большую вегетативную массу, поэтому их обязательно надо подкармливать.

Арбуз на огороде
Плод арбуза в начале роста на огороде. Фото: Freepik

Как формировать растения арбуза

Если летом мало тепла или часто дождь, надо ограничить рост арбузов, чтобы они не отдавали все свои силы на ненужную ботву. Формировать растения стоит в один стебель, оставляя три пасынка, а когда они вырастают где-то до 80 сантиметров, их нужно прищипывать.

Верхнюю часть главного стебля надо прищипывать тогда, когда на нем сформировалось пять-шесть завязей.

Напомним, мы писали о том, что надо посадить возле арбузов на огороде, чтобы защитить их от вредителей.

Ранее мы рассказывали о том, на каком расстоянии стоит высаживать арбузы на огороде.

Также мы сообщали о том, какой сорт арбузов стоит посадить на огороде для сладкого урожая.

растения ягоды советы огород арбуз
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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