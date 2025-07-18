Как посадить арбузы на огороде, чтобы они дали щедрый урожай — полезные советы дачникам

Как сажать арбузы на огороде — правила, которые стоит знать
Такие летние ягоды, как арбузы, считаются довольно привередливыми, ведь им нужно тепло, свет и хороший уход. Опытные дачники рассказали, как правильно выбрать сорта, где лучше сажать, как готовить почву и формировать растения для посадки на огороде, чтобы собрать вкусный урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как выращивать арбузы на огороде
Какие сорта арбузов лучше сажать на огороде
Во-первых, надо понимать, что арбуз любит тепло и свет, поэтому сажать лучше ранние сорта. В частности, это касается гибридов, которые за короткий промежуток времени дают от четырех до шести полноценных плодов. Если вы живете в прохладном климате, лучше не сажать средне- и позднеспелые сорта.
Где лучше сажать арбузы
Также очень важно выбрать правильное место для посадки арбузов, куда солнечные лучи попадают целый день. Дело в том, что полутень может уменьшить рост и урожай этой ягоды. Поэтому лучше сажать арбузы на самом светлом участке на огороде.
Как подготовить почву к посадке арбузов
Запомните, что арбузам больше подходят легкие, рыхлые и хорошо дренированные почвы. Если она у вас песчаная, то обязательно подкормите ее органическими удобрениями. Для этого на один квадратный метр надо вносить одно ведро перегноя.
Дело в том, что арбузы имеют мощные корни и большую вегетативную массу, поэтому их обязательно надо подкармливать.
Как формировать растения арбуза
Если летом мало тепла или часто дождь, надо ограничить рост арбузов, чтобы они не отдавали все свои силы на ненужную ботву. Формировать растения стоит в один стебель, оставляя три пасынка, а когда они вырастают где-то до 80 сантиметров, их нужно прищипывать.
Верхнюю часть главного стебля надо прищипывать тогда, когда на нем сформировалось пять-шесть завязей.
Напомним, мы писали о том, что надо посадить возле арбузов на огороде, чтобы защитить их от вредителей.
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