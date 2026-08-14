Что посадить в августе на свободных грядках: список культур для второго урожая

Женщина ухаживает за растениями на огороде. Фото: pexels.com

После сбора урожая картофеля, лука, чеснока или фасоли не стоит оставлять грядки на огороде пустыми. Ведь до конца августа их можно использовать во второй раз. Существует целый список культур, которые можно посадить или посеять в этот период. И второй урожай не заставит себя ждать.

О том, что можно посадить в августе на свободных грядках, рассказали специалисты издания Deccoria, передает Новини.LIVE.

Что посадить в августе для второго урожая

Лучшие культуры для посева во второй половине августа:

редис

В зависимости от сорта она созревает примерно за 25-40 дней. К тому же в конце лета день становится короче, поэтому растение реже преждевременно выпускает цветочную стрелку. Выбирайте ранние или осенние сорта и следите, чтобы земля не пересыхала.

руккола, мизуна и комацуна

Выращивают ради молодой зелени, которую можно начинать срезать уже через несколько недель. А если не срезать всю розетку, а брать только наружные листочки, растение будет продолжать наращивать зелень.

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Однако после капусты, брокколи, редиса и других капустных эти культуры лучше не высевать на ту же грядку, ведь они принадлежат к одному семейству и могут иметь общих вредителей и болезни.

полевой салат или ромен-салат

Он хорошо переносит прохладу, а при благоприятной погоде его высевают в течение августа. Молодые растения можно собирать осенью, а часть поздних посевов способна перезимовать.

кресс-салат и кервель

Хорошо чувствуют себя при более умеренной температуре, поэтому конец лета для них подходит лучше, чем жара середины сезона.

В середине августа также можно подумать о следующем году. Именно сейчас высевают некоторые сорта озимого лука, а также многолетний лук, шнитт-лук и щавель.

Как получить быстрый осенний урожай

Августовские посевы имеют один слабый момент — пересыхание почвы. Семена лежат близко к поверхности, поэтому даже кратковременная жара может помешать прорастанию. Перед посевом очистите грядку, разрыхлите землю, при необходимости добавьте немного зрелого компоста и хорошо увлажните борозды.

Первые дни поливайте посевы часто, но осторожно. При сильной жаре грядку можно временно притенить. Такой простой уход даст шанс даже небольшому свободному участку принести ещё один урожай до осенних холодов.

Что делать, если второй урожай не нужен

Пустующая земля быстро пересыхает и зарастает сорняками, поэтому грядку лучше не оставлять без растений. На освободившихся участках можно посеять сидераты.

Для второй половины августа подойдут:

белая горчица

Она быстро наращивает зеленую массу. Но ее не стоит сеять после капусты, редиса, брокколи и других капустных.

фацелия

Быстро покрывает почву и хорошо вписывается в севооборот с капустными культурами.

озимая рожь

Если грядка освободится уже в конце августа.

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