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Главная Дом и огород Календарь садовода на август 2026: когда сеять, вносить удобрения и собирать урожай

Календарь садовода на август 2026: когда сеять, вносить удобрения и собирать урожай

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 13:40
Лунный посевной календарь на август 2026: когда собирать урожай и сажать растения
Женщина работает на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Август — один из самых ответственных месяцев для огородников, когда нужно успеть собрать урожай, посеять, правильно подкормить растения и подготовить почву к осенним работам. Лунный посевной календарь поможет лучше спланировать работы.

Новини.LIVE рассказывают, какие дни будут наиболее благоприятными для посадки, ухода за растениями и сбора урожая в августе 2026 года.

Фазы Луны в августе 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние

  • Убывающая Луна — с 1 по 11 августа;
  • Новолуние — 12 августа;
  • Растущая Луна — с 13 по 27 августа;
  • Полнолуние — 28 августа;
  • Убывающая Луна — с 29 по 31 августа;
  • Солнечное затмение — 12 августа;
  • Лунное затмение — 28 августа.

Какие дни благоприятны для работы на огороде и в саду

Для посева, посадки, пересадки и пикировки растений больше всего подходят: 1, 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 и 29 августа.

Когда нельзя работать на огороде и в саду в августе 2026 года

Неблагоприятные дни для большинства огородных и садовых работ: 11, 12, 13 и 28 августа.

Лучшие дни для посадки различных культур

В августе 2026 года наиболее благоприятными днями считаются:

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  • огурцы и кабачки: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–20, 29;
  • помидоры: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18–20, 29;
  • перец и баклажаны: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18–20, 29;
  • капуста: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–20, 23–25, 29;
  • морковь, свекла, редька, репа, редис: 5, 6, 9, 10, 16–20, 23–25;
  • зелень: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18–20, 29;
  • клубника и земляника: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14–25, 29;
  • цветы: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14–25 и 29 августа.

Что можно сеять в августе 2026 года

Хотя лето подходит к концу, август остается удачным месяцем для отдельных посевов. Прежде всего это время озимых культур, сидератов и быстрорастущей зелени.

До середины месяца еще можно высевать:

  • белую горчицу;
  • фацелию;
  • масличную редьку;
  • вику;
  • редис;
  • дайкон;
  • шпинат;
  • укроп;
  • петрушка;
  • салат;
  • листовую горчицу;
  • кинзу.

Для аграриев главной культурой августа остается озимый рапс. Его рекомендуют высевать в хорошо увлажненную почву, не затягивая со сроками, ведь даже неделя опоздания может негативно повлиять на зимостойкость растений.

Какие работы следует выполнить на огороде в августе

В конце лета больше всего времени занимает уход за активно плодоносящими растениями. Прежде всего, регулярно собирайте урожай. Огурцы, кабачки, фасоль, помидоры и баклажаны не стоит оставлять на кустах надолго. Своевременный сбор стимулирует образование новых плодов.

Не менее важным остается полив. В жаркие дни лучше проводить его рано утром или вечером. Мульча поможет дольше удерживать влагу и уменьшит перегрев почвы.

В августе растения особенно хорошо реагируют на калийно-фосфорные подкормки. Они улучшают налив плодов, повышают их вкус и способствуют созреванию урожая.

Также регулярно осматривайте грядки. Своевременное удаление поврежденных листьев, борьба с вредителями и профилактика грибковых заболеваний помогут сохранить растения здоровыми до конца сезона.

Подготовка к осеннему сезону

Пока продолжается сбор урожая, уже стоит позаботиться о следующем сезоне. В августе рекомендуется:

  • подготовить грядки для озимых культур;
  • разрыхлить и замульчировать почву;
  • проверить запасы семян;
  • собрать семена с самых урожайных растений;
  • подготовить теплицу к осенним посевам;
  • записать, какие сорта показали лучший результат, какие подкормки были наиболее эффективными и что стоит изменить в следующем году.

Делимся другими полезными советами по огородничеству и садоводству

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой
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