Місячний посівний календар на серпень 2026: коли збирати врожай і садити рослини

Жінка працює на городі. Колаж: Новини.LIVE

Серпень — один з найвідповідальніших місяців для городників, коли слід встигнути зібрати врожай, посіяти, правильно підживити рослини та підготувати ґрунт до осінніх робіт. Місячний посівний календар допоможе краще спланувати роботи.

Новини.LIVE розповідає, які дні будуть найсприятливішими для посадки, догляду за рослинами й збору врожаю у серпні 2026.

Фази Місяця у серпні 2026: коли буде повня та молодик

Місяць, що спадає — з 1 по 11 серпня;

— з 1 по 11 серпня; Молодик — 12 серпня;

— 12 серпня; Місяць, що зростає — з 13 по 27 серпня;

— з 13 по 27 серпня; Повня — 28 серпня;

— 28 серпня; Місяць, що спадає — з 29 по 31 серпня;

— з 29 по 31 серпня; Сонячне затемнення — 12 серпня;

— 12 серпня; Місячне затемнення — 28 серпня.

Які дні сприятливі для роботи на городі та в саду

Для посіву, посадки, пересадки й пікірування рослин найбільше підходять: 1, 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 та 29 серпня.

Коли не можна працювати на городі та в саду в серпні 2026

Несприятливими днями для більшості городніх та садових робіт: 11, 12, 13 та 28 серпня.

Найкращі дні для посадки різних культур

У серпні 2026 найсприятливішими днями вважаються:

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огірки та кабачки : 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16-20, 29;

: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16-20, 29; томати : 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18-20, 29;

: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18-20, 29; перець і баклажани : 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18-20, 29;

: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18-20, 29; капуста : 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16-20, 23-25, 29;

: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16-20, 23-25, 29; морква, буряк, редька, ріпа, редис : 5, 6, 9, 10, 16-20, 23-25;

: 5, 6, 9, 10, 16-20, 23-25; зелень : 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18-20, 29;

: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18-20, 29; полуниця та суниця : 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14-25, 29;

: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14-25, 29; квіти: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14-25 та 29 серпня.

Що можна сіяти у серпні 2026

Хоча літо добігає кінця, серпень залишається вдалим місяцем для окремих посівів. Насамперед це час озимих культур, сидератів і швидкорослої зелені.

До середини місяця ще можна висівати:

білу гірчицю;

фацелію;

редьку олійну;

вику;

редис;

дайкон;

шпинат;

кріп;

петрушку;

салат;

листову гірчицю;

кінзу.

Для аграріїв головною культурою серпня залишається озимий ріпак. Його рекомендують висівати в добре зволожений ґрунт, не затягуючи зі строками, адже навіть тиждень запізнення може негативно вплинути на зимостійкість рослин.

Які роботи варто виконати на городі у серпні

Наприкінці літа найбільше часу займає догляд за рослинами, що активно плодоносять.

Насамперед регулярно збирайте врожай. Огірки, кабачки, квасоля, томати та баклажани не варто залишати на кущах надовго. Своєчасний збір стимулює утворення нових плодів.

Не менш важливим залишається полив. У спекотні дні краще проводити його рано-вранці або ввечері. Мульча допоможе довше утримувати вологу та зменшить перегрівання ґрунту.

У серпні рослини особливо добре реагують на калійно-фосфорні підживлення. Вони покращують налив плодів, підвищують їхній смак і сприяють визріванню врожаю.

Також регулярно оглядайте грядки. Своєчасне видалення пошкодженого листя, контроль шкідників і профілактика грибкових захворювань допоможуть зберегти рослини здоровими до завершення сезону.

Підготовка до осіннього сезону

Поки триває збирання врожаю, вже варто подбати про наступний сезон. У серпні рекомендується:

підготувати грядки для озимих культур;

розпушити та замульчувати ґрунт;

перевірити запаси насіння;

зібрати насіння з найурожайніших рослин;

підготувати теплицю до осінніх посівів;

записати, які сорти показали найкращий результат, які підживлення були найефективнішими та що варто змінити наступного року.

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