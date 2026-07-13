Як пасинкувати виноград влітку 2026: поради господині з Прикарпаття для великого врожаю

Пасинкування винограду для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Влітку виноград потрібно не тільки вчасно поливати та підживлювати. Ця ягідна культура потребує правильного формування куща. Адже пасинкування допомагає рослині спрямувати сили на формування великих грон та налив ягід.

Простими секретами правильного пасинкування винограду поділилася виноградарка з села Драгомирчани Валентина Римар з інтернет-виданням "Інформатор Калуш".

Що таке пасинки винограду і навіщо їх видаляти

Пасинки — це бічні пагони, які з'являються в пазухах листків на основній лозі. На перший погляд, вони здаються нешкідливими, але насправді вони забирають у рослини частину вологи та поживних речовин.

Коли таких пагонів стає забагато, кущ сильно загущується, через це:

сонячне світло гірше проникає всередину рослини;

погіршується циркуляція повітря;

зростає ризик розвитку грибкових захворювань;

поживні речовини витрачаються на ріст зеленої маси, а не на формування великих грон.

Як правильно пасинкувати виноград влітку 2026

У жодному разі не можна виривати пасинки руками. Адже це може пошкодити плодові бруньки, які закладають урожай наступного сезону. Найкраще працювати гострим і чистим секатором або ножицями.

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Основні правила пасинкування прості:

пасинок обрізають трохи вище першого листка;

повністю його не видаляють, щоб не травмувати бруньку;

якщо вже з'явився пасинок другого порядку, його також зрізають над першим листком;

пагони, які ростуть безпосередньо біля грон або нижче них, можна видаляти повністю, адже вони лише забирають сили у рослини.

Яких помилок варто уникати

Найпоширеніша помилка — повністю виламувати пасинки. Через це легко пошкодити пазушну бруньку, яка відіграє важливу роль у розвитку лози.

Також не можна затягувати з процедурою. Якщо пагони вже сильно переросли, вони встигають забрати значну частину поживних речовин, а кущ витрачає більше сил на відновлення після обрізування. Ще не можна проводити пасинкування під час дощу або одразу після нього. Волога погода збільшує ризик потрапляння інфекції через свіжі зрізи.

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