Садівники розповіли, як поливати персик, щоб плоди були великі та солодкі

Полив персика для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Отримати великий врожай соковитих і солодких персиків значно простіше, ніж здається. А один з головних секретів догляду за плодовим деревом — вчасний та правильний полив.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, як правильно поливати персик, щоб він сформував великі, ароматні та дуже солодкі плоди.

Коли найкраще поливати персикове дерево

Персик потребує поливу впродовж усього теплого сезону, поки ґрунт не почне промерзати. Навіть після завершення плодоношення дерево слід насичувати водою, адже воно накопичує сили для наступного сезону. І, звичайно, поливайте рано-вранці або ввечері, коли немає палючого сонця. У цей час коріння встигає отримати максимум вологи.

Як часто потрібно поливати персик

Єдиної схеми, яка підійде всім, не існує. Частота поливу залежить насамперед від віку дерева. Молоді персики після посадки ще не мають потужної кореневої системи, тому пересихання ґрунту для них особливо небезпечне. У спекотну погоду їм може знадобитися полив навіть кілька разів на тиждень, а за прохолодної погоди достатньо одного. Лити слід 20-40 л води під одне дерево.

Дорослі дерева завдяки добре розвиненим кореням самостійно добувають вологу з глибших шарів ґрунту. Якщо протягом тижня випало приблизно 25 мм опадів, додатковий полив часто не потрібен. За інших умов, дереву може знадобитися від 40 до 80 л води.

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Не менш важливий тип ґрунту. Глиниста земля довше утримує воду, тому тут легко перестаратися з поливом. Піщані ґрунти, навпаки, швидко висихають, тому дерева на них потребують частішого зволоження.

Найпростіший спосіб визначити, чи настав час поливати персик, — перевірити землю біля дерева. Якщо верхні 7-8 см ґрунту стали сухими, настав час добре зволожити прикореневу зону.

Як зрозуміти, що чи є перелив або дефіцит вологи

Перелив і нестача вологи часто проявляються однаково:

листя ніби в'яле, скручується;

листя може втрачати насичений зелений колір;

поява жовтих, бурих або темних плям.

Просто перевірте землю, якщо вона суха й вода після поливу довго стоїть на поверхні, це свідчить про сильне пересихання ґрунту. Якщо ж ґрунт постійно мокрий, швидше за все дерево потерпає від надлишку вологи.

Головний секрет великих і солодких плодів

Садівники радять не поливати дерево потроху, але щодня. Значно ефективніше проводити рідший, проте рясний полив. Глибоке зволоження дозволяє воді проникнути до всієї кореневої системи. Завдяки цьому дерево не витрачає сили на боротьбу зі стресом від нестачі вологи, а спрямовує їх на формування великих, соковитих і солодких плодів.

Що допоможе поливати плодове дерево рідше

Щоб земля довше залишалася вологою, варто використовувати мульчу. Шар із кори, скошеної трави або компосту значно уповільнює випаровування води, особливо під час літньої спеки. Водночас мульчу не можна притискати до самого стовбура. Краще залишити невеликий вільний простір навколо нього, щоб уникнути випрівання кори та розвитку хвороб.

Як поливати персик, щоб уникнути хвороб

Оскільки персикові дерева чутливі до грибкових захворювань, у жодному разі не можна дощувати крону, мочити листя. Найкраще подавати воду безпосередньо в прикореневу зону за допомогою шланга, крапельного поливу, повільного струменя води або акуратно поливаючи відром.

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