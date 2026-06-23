Що слід зробити з абрикосом влітку 2026: прості секрети догляду для багатого врожаю

Догляд за абрикосом для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Абрикос — ніжна культура, яка потребує від садівника турботи та догляду. Особливу увагу плодовому дереву слід приділити влітку. Липень і серпень — ідеальний час, щоб допомогти рослині накопичити ресурси та зміцнити імунітет. Необхідно знати лише кілька секретів.

Новини.LIVE ділиться порадами садівників, що саме варто зробити з абрикосом влітку 2026, щоб дерево віддячило щедрим і солодким урожаєм.

Прості секрети догляду за абрикосом влітку

1. Літня обрізка

Після збору плодів варто провести обрізку:

прибрати сухі та пошкоджені гілки;

прорідити крону;

укоротити надто довгі пагони.

Така процедура має одразу кілька переваг:

покращує проникнення сонячного світла всередину крони;

забезпечує кращу циркуляцію повітря;

зменшує ризик розвитку грибкових захворювань;

стимулює закладання нових плодових бруньок.

2. Підживлення абрикоса після плодоношення

Після плодоношення абрикосу необхідно поповнити запаси поживних речовин. У цей час можна використовувати фосфорні та калійні підживлення.

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Вони допомагають:

зміцнити кореневу систему;

підвищити стійкість дерева до спеки та морозів;

формуванню здорових плодових бруньок;

покращити загальний стан абрикоса.

Як органічне підживлення можна використовувати деревний попіл, який містить калій та інші корисні мікроелементи.

3. Захист від шкідників і хвороб

Після збору врожаю абрикос стає більш вразливим до різних захворювань і нападів шкідників. Поки дерево відновлюється, важливо провести профілактичну обробку.

Для прихильників екологічного садівництва підійдуть настої деревного попелу, часнику або хвої. Вони допомагають відлякувати шкідників і підтримують імунітет рослини. Також можна використовувати сучасні біопрепарати, які діють м'яко та не накопичуються у ґрунті.

4. Полив

У спекотні літні дні абрикос особливо потребує вологи. Але дерево не любить поверхневі та часті поливи. Поливайте рідше, але рясно, щоб вода проникала в ґрунт приблизно на метр углиб. Саджанцям достатньо 20-30 л води за один полив, а дорослим — від 50 до 100 л.

Після поливу корисно замульчувати пристовбурне коло скошеною травою, перегноєм або компостом.

Така проста процедура:

збереже вологу;

захистить корені від перегріву;

поліпшить структуру ґрунту.

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