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Головна Дім та город Зробіть це з абрикосом влітку для щедрого врожаю: секрети догляду

Зробіть це з абрикосом влітку для щедрого врожаю: секрети догляду

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 03:14
Що слід зробити з абрикосом влітку 2026: прості секрети догляду для багатого врожаю
Догляд за абрикосом для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Абрикос — ніжна культура, яка потребує від садівника турботи та догляду. Особливу увагу плодовому дереву слід приділити влітку. Липень і серпень — ідеальний час, щоб допомогти рослині накопичити ресурси та зміцнити імунітет. Необхідно знати лише кілька секретів.

Новини.LIVE ділиться порадами садівників, що саме варто зробити з абрикосом влітку 2026, щоб дерево віддячило щедрим і солодким урожаєм.

Прості секрети догляду за абрикосом влітку

1. Літня обрізка

Після збору плодів варто провести обрізку:

  • прибрати сухі та пошкоджені гілки;
  • прорідити крону;
  • укоротити надто довгі пагони.

Така процедура має одразу кілька переваг:

  • покращує проникнення сонячного світла всередину крони;
  • забезпечує кращу циркуляцію повітря;
  • зменшує ризик розвитку грибкових захворювань;
  • стимулює закладання нових плодових бруньок.
2. Підживлення абрикоса після плодоношення

Після плодоношення абрикосу необхідно поповнити запаси поживних речовин. У цей час можна використовувати фосфорні та калійні підживлення.

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Вони допомагають:

  • зміцнити кореневу систему;
  • підвищити стійкість дерева до спеки та морозів;
  • формуванню здорових плодових бруньок;
  • покращити загальний стан абрикоса.

Як органічне підживлення можна використовувати деревний попіл, який містить калій та інші корисні мікроелементи.

3. Захист від шкідників і хвороб

Після збору врожаю абрикос стає більш вразливим до різних захворювань і нападів шкідників. Поки дерево відновлюється, важливо провести профілактичну обробку.

Для прихильників екологічного садівництва підійдуть настої деревного попелу, часнику або хвої. Вони допомагають відлякувати шкідників і підтримують імунітет рослини. Також можна використовувати сучасні біопрепарати, які діють м'яко та не накопичуються у ґрунті.

4. Полив

У спекотні літні дні абрикос особливо потребує вологи. Але дерево не любить поверхневі та часті поливи. Поливайте рідше, але рясно, щоб вода проникала в ґрунт приблизно на метр углиб. Саджанцям достатньо 20-30 л води за один полив, а дорослим — від 50 до 100 л.

Після поливу корисно замульчувати пристовбурне коло скошеною травою, перегноєм або компостом.

Така проста процедура:

  • збереже вологу;
  • захистить корені від перегріву;
  • поліпшить структуру ґрунту.

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Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
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