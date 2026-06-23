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Главная Дом и огород Сделайте это с абрикосом летом, и получите большой урожай: секреты ухода

Сделайте это с абрикосом летом, и получите большой урожай: секреты ухода

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 03:14
Что нужно делать с абрикосом летом 2026: простые секреты ухода для большого урожая
Уход за абрикосом для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Абрикос — нежная культура, требующая от садовода заботы и ухода. Особое внимание плодовому дереву следует уделять летом. Июль и август — идеальное время, чтобы помочь растению накопить ресурсы и укрепить иммунитет. Нужно знать всего несколько секретов.

Новини.LIVE делится советами садоводов, что именно стоит сделать с абрикосом летом 2026, чтобы дерево отблагодарило щедрым и сладким урожаем.

Простые секреты ухода за абрикосом летом

1. Летняя обрезка

После сбора плодов следует провести обрезку:

  • удалить сухие и поврежденные ветки;
  • проредить крону;
  • укоротить слишком длинные побеги.

Такая процедура имеет сразу несколько преимуществ:

  • улучшает проникновение солнечного света внутрь кроны;
  • обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха;
  • снижает риск развития грибковых заболеваний;
  • стимулирует закладку новых плодовых почек.
2. Подкормка абрикоса после плодоношения

После плодоношения абрикоса необходимо восполнить запасы питательных веществ. В это время можно использовать фосфорные и калийные подкормки.

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Они помогают:

  • укрепить корневую систему;
  • повысить устойчивость дерева к жаре и морозам;
  • формированию здоровых плодовых почек;
  • улучшить общее состояние абрикоса.

В качестве органической подкормки можно использовать древесную золу, содержащую калий и другие полезные микроэлементы.

3. Защита от вредителей и болезней

После сбора урожая абрикос становится более уязвимым к различным заболеваниям и нападениям вредителей. Пока дерево восстанавливается, важно провести профилактическую обработку.

Для сторонников экологического садоводства подойдут настои древесной золы, чеснока или хвои. Они помогают отпугивать вредителей и поддерживают иммунитет растения. Также можно использовать современные биопрепараты, которые действуют мягко и не накапливаются в почве.

4. Полив

В жаркие летние дни абрикос особенно нуждается во влаге. Но дерево не любит поверхностных и частых поливов. Поливайте реже, но обильно, чтобы вода проникала в почву примерно на метр вглубь. Саженцам достаточно 20-30 л воды за один полив, а взрослым — от 50 до 100 л.

После полива полезно замульчировать приствольный круг скошенной травой, перегноем или компостом.

Такая простая процедура:

  • сохранит влагу;
  • защитит корни от перегрева;
  • улучшит структуру почвы.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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