Что нужно делать с абрикосом летом 2026: простые секреты ухода для большого урожая

Сделайте это с абрикосом летом, и получите большой урожай: секреты ухода
Абрикос — нежная культура, требующая от садовода заботы и ухода. Особое внимание плодовому дереву следует уделять летом. Июль и август — идеальное время, чтобы помочь растению накопить ресурсы и укрепить иммунитет. Нужно знать всего несколько секретов.
Новини.LIVE делится советами садоводов, что именно стоит сделать с абрикосом летом 2026, чтобы дерево отблагодарило щедрым и сладким урожаем.
Простые секреты ухода за абрикосом летом
1. Летняя обрезка
После сбора плодов следует провести обрезку:
- удалить сухие и поврежденные ветки;
- проредить крону;
- укоротить слишком длинные побеги.
Такая процедура имеет сразу несколько преимуществ:
- улучшает проникновение солнечного света внутрь кроны;
- обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха;
- снижает риск развития грибковых заболеваний;
- стимулирует закладку новых плодовых почек.
2. Подкормка абрикоса после плодоношения
После плодоношения абрикоса необходимо восполнить запасы питательных веществ. В это время можно использовать фосфорные и калийные подкормки.
Они помогают:
- укрепить корневую систему;
- повысить устойчивость дерева к жаре и морозам;
- формированию здоровых плодовых почек;
- улучшить общее состояние абрикоса.
В качестве органической подкормки можно использовать древесную золу, содержащую калий и другие полезные микроэлементы.
3. Защита от вредителей и болезней
После сбора урожая абрикос становится более уязвимым к различным заболеваниям и нападениям вредителей. Пока дерево восстанавливается, важно провести профилактическую обработку.
Для сторонников экологического садоводства подойдут настои древесной золы, чеснока или хвои. Они помогают отпугивать вредителей и поддерживают иммунитет растения. Также можно использовать современные биопрепараты, которые действуют мягко и не накапливаются в почве.
4. Полив
В жаркие летние дни абрикос особенно нуждается во влаге. Но дерево не любит поверхностных и частых поливов. Поливайте реже, но обильно, чтобы вода проникала в почву примерно на метр вглубь. Саженцам достаточно 20-30 л воды за один полив, а взрослым — от 50 до 100 л.
После полива полезно замульчировать приствольный круг скошенной травой, перегноем или компостом.
Такая простая процедура:
- сохранит влагу;
- защитит корни от перегрева;
- улучшит структуру почвы.
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