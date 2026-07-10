Садівники порадили, як обрізати яблуню в липні 2026, щоб стимулювати плодоношення

Обрізка яблунь влітку для щедрого плодоношення. Колаж: Новини.LIVE

У липні яблуні потребують не тільки поливів та підживлення, а й легкої обрізки. Як запевняють садівники, вона допомагає дереву спрямовувати усі сили на формування врожаю, а ще знижує ризик розвитку грибкових захворювань. Важливо лише знати, як правильно обрізати плодове дерево, щоб принести йому користь.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, як обрізати яблуню в липні, щоб дерево залишалося здоровим і щедро плодоносило.

Навіщо потрібна липнева обрізка яблуні

Влітку яблуня активно нарощує нові пагони, частина яких лише забирає поживні речовини та не приносить користі.

Тому липнева обрізка дерева допомагає:

перерозподілити живлення на користь плодових бруньок і плодів;

покращити циркуляцію повітря між гілками;

покращити проникність сонячного світла всередину крони;

зменшити ризики появи грибкових захворювань.

Тож, після обрізки яблука дозріватимуть рівномірніше та накопичуватимуть більше цукрів.

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Як правильно обрізати яблуню влітку

Спершу приготуйте гострий та продезінфікований секатор або пилку. Якщо працюєте одразу з кількома яблунями, після кожного дерева бажано продезінфікувати леза, щоб не переносити можливі хвороби з однієї рослини на іншу. Також вам знадобиться садовий вар, щоб закрити "рани" від інфекцій. Оберіть для процедури більш прохолодний день, адже висока температура повітря викличе додатковий стрес.

Далі огляньте дерева. Зверніть увагу на вертикальні пагони, які швидко ростуть угору. Так звані вовчки практично не плодоносять, зате активно споживають вологу та поживні речовини. Їх потрібно зрізати повністю біля місця відростання.

Також варто прибрати прикореневу поросль. Такі пагони ростуть біля основи дерева або навіть від кореня й лише послаблюють яблуню. Видаляти їх потрібно якомога нижче, бажано біля самого кореня.

Не менш важливо зрізати гілки, які вже втратили продуктивність, пошкоджені. Це дозволить дереву спрямувати поживні речовини на розвиток уже сформованих плодових бруньок.

Коли робота завершена, не забудьте полити яблуню. Це допоможе їй швидше відновити сили. Молодим деревам достатньо буде 20-40 л води, а от дорослим може знадобитися до 80 л. Поливайте повільно по периметру крони.

Як правильно формувати крону

Якщо на яблуні є майже горизонтальні гілки, їх можна вкоротити приблизно до 30 см, роблячи зріз над зовнішньою брунькою. Такий прийом стимулює правильний напрямок росту нових пагонів і допомагає сформувати більш відкриту крону.

Коли поруч ростуть два пагони — один вертикальний, а інший горизонтальний із добре сформованою брунькою, варто перевести ріст на горизонтальну гілку. Так вийде розширити крону, поліпшити її освітлення, а яблуня використовуватиме поживні речовини ефективніше.

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