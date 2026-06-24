Що посадити поруч із яблунею проти шкідників: найкращі рослини-компаньйони

Посадка корисних рослин під яблунею. Колаж: Новини.LIVE

Важко уявити садок українця без яблуньки. Це плодове дерево здатне плодоносити десятки років, але лише за умови правильного догляду. Виявляється, захистити яблуню від небезпечних шкідників можна без зайвих обробок та дорогих препаратів. Достатньо підібрати рослини-компаньйони.

Новини.LIVE розповідає, що посадити поруч із яблунею, щоб зміцнити її здоров'я та врятувати від шкідників.

Які рослини принесуть користь яблуні

Чистотіл

Ця невибаглива рослина допомагає стримувати поширення попелиці, яка часто атакує молоді пагони та листя яблуні. Також чистотіл сприяє покращенню складу ґрунту та бере участь у накопиченні азоту, необхідного для активного росту дерева.

Пижмо

Ще одним корисним сусідом для яблуні є пижмо. Аромат квітучої рослини не подобається багатьом шкідникам. Вона здатна допомогти у боротьбі з яблуневою плодожеркою, листогризучими комахами та деякими іншими паразитами. Додатковою перевагою є те, що з висушених квіток і листя можна приготувати настій для обприскування дерев у період активності шкідників.

Конюшина

Азот відіграє важливу роль у розвитку яблуні, особливо навесні та на початку літа. Одним із природних джерел цього елемента є конюшина.

Її коріння взаємодіє з корисними бактеріями, які накопичують азот у ґрунті. До того ж конюшина утворює зелений покрив, що допомагає довше зберігати вологу та пригнічує ріст бур'янів.

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Чорнобривці

Відомі здатністю відлякувати частину ґрунтових шкідників та прикрашати сад яскравим цвітінням протягом усього літа.

Хоста

Добре почувається у напівзатінку під кроною дерева, допомагає утримувати вологу в ґрунті та створює охайний вигляд пристовбурного кола.

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