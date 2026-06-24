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Главная Дом и огород Посадите эти растения под яблоней, и вы забудете о вредителях

Посадите эти растения под яблоней, и вы забудете о вредителях

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 09:29
Что посадить рядом с яблоней для защиты от вредителей: лучшие растения-компаньоны
Посадка полезных растений под яблоней. Коллаж: Новини.LIVE

Трудно представить украинский сад без яблони. Это плодовое дерево способно плодоносить десятки лет, но только при условии правильного ухода. Оказывается, защитить яблоню от опасных вредителей можно без лишних обработок и дорогих препаратов. Достаточно подобрать растения-компаньоны.

Новини.LIVE рассказывают, что посадить рядом с яблоней, чтобы укрепить ее здоровье и спасти от вредителей.

Какие растения принесут пользу яблоне

  • Чистотел

Это неприхотливое растение помогает сдерживать распространение тли, которая часто атакует молодые побеги и листья яблони. Также чистотел способствует улучшению состава почвы и участвует в накоплении азота, необходимого для активного роста дерева.

  • Пижма

Еще одним полезным соседом для яблони является пижма. Аромат цветущего растения не нравится многим вредителям. Оно способно помочь в борьбе с яблоневой плодожоркой, листогрызущими насекомыми и некоторыми другими паразитами. Дополнительным преимуществом является то, что из высушенных цветков и листьев можно приготовить настой для опрыскивания деревьев в период активности вредителей.

  • Клевер

Азот играет важную роль в развитии яблони, особенно весной и в начале лета. Одним из природных источников этого элемента является клевер. Ее корни взаимодействуют с полезными бактериями, которые накапливают азот в почве. К тому же клевер образует зеленый покров, который помогает дольше сохранять влагу и подавляет рост сорняков.

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  • Бархатцы

Известны способностью отпугивать часть почвенных вредителей и украшать сад ярким цветением в течение всего лета.

  • Хоста

Хорошо чувствует себя в полутени под кроной дерева, помогает удерживать влагу в почве и придает приствольному кругу ухоженный вид.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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