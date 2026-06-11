Чем и когда обработать яблони летом 2026, чтобы защитить их от тли и фитофторы

Обработка яблонь от вредителей и болезней. Коллаж: Новини.LIVE

Яблони способны радовать сладкими плодами на протяжении десятков лет. Но даже ухоженные плодовые деревья не застрахованы от появления вредителей и болезней. Летом особенно активно атакуют тля и фитофтора. А проблему можно заметить слишком поздно. Поэтому важно вовремя провести качественную профилактическую обработку яблонь, чтобы защитить урожай.

Новини.LIVE рассказывает, когда опрыскивать яблони летом 2026 года и какие средства действительно помогают защитить сад.

Когда обрабатывать яблони от тли и болезней

Обработку сада следует проводить несколько раз за сезон:

Первая

Проводится ранней весной, чтобы уничтожить личинки и яйца вредителей, переживших зиму.

Вторая

После появления молодой листвы, когда активизируются многие насекомые и начинают развиваться первые грибковые инфекции.

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Третья

Приходится на период цветения. В это время следует избегать агрессивных химических препаратов, чтобы не навредить пчелам и другим опылителям.

Четвертая

Обработка плодовых деревьев после цветения, когда на ветвях уже завязываются плоды. Она является наиболее важной для защиты урожая. В это время тля, плодожорка и грибковые заболевания могут нанести наибольший вред. При необходимости процедуру повторяют через две-три недели.

Чем обработать яблони после цветения

Перед любым опрыскиванием важно провести санитарную очистку деревьев. Удалите сухие и поврежденные ветки, зачистите пораженные участки коры и обновите побелку ствола. После этого можно переходить к защитной обработке.

Есть несколько средств, проверенных годами:

1. Железный купорос

Средство уничтожает грибковые болезни. Для приготовления рабочего раствора используют 600 г препарата на 20 л воды. Обработку лучше проводить в сухую безветренную погоду рано утром или вечером, когда солнце уже не такое активное.

2. Медный купорос

Если яблони регулярно страдают от фитофторы, парши или монилиоза, стоит обратить внимание на медьсодержащие препараты. Для опрыскивания обычно готовят 1% раствор — 100 г средства на 10 л воды.

Есть и современные препараты для защиты сада. Среди популярных:

"Скор";

"Хорус";

"Топаз";

"Актара";

"Биотлин".

Какие существуют народные средства для защиты яблонь от вредителей и болезней

Тем, кто предпочитает экологичные методы ухода за садом, подойдут проверенные народные рецепты. Они действуют мягче, но могут быть эффективными на начальных стадиях поражения.

Среди лучших:

1. Настой полыни против тли

Полынь обладает резким ароматом, который отпугивает многих вредителей. Для приготовления настоя 1 кг измельченной травы заливают 3 л кипятка и оставляют настаиваться на три суток. После процеживания жидкость разбавляют 10 л воды и используют для опрыскивания кроны.

2. Табачный настой от насекомых

Если на яблонях появились тля, гусеницы или другие нежелательные гости, поможет настой табачной пыли. Для этого 400 г сырья заливают ведром теплой воды и настаивают в течение суток. Перед использованием добавляют немного хозяйственного мыла, чтобы средство лучше удерживалось на листьях и ветках.

3. Йод от грибковых заболеваний

Для профилактики грибковых инфекций некоторые садоводы используют обычный аптечный йод. На 20 л воды достаточно 20 мл препарата. Полученным раствором можно опрыскать крону, а также полить приствольный круг, где часто скапливаются возбудители болезней.

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