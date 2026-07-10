Садоводы дали советы, как обрезать яблоню в июле 2026, чтобы стимулировать плодоношение

Обрезка яблонь летом для щедрого плодоношения. Коллаж: Новини.LIVE

В июле яблони нуждаются не только в поливе и подкормке, но и в легкой обрезке. Как уверяют садоводы, она помогает дереву направить все силы на формирование урожая, а также снижает риск развития грибковых заболеваний. Важно лишь знать, как правильно обрезать плодовое дерево, чтобы принести ему пользу.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывают, как обрезать яблоню в июле, чтобы дерево оставалось здоровым и щедро плодоносило.

Зачем нужна июльская обрезка яблони

Летом яблоня активно наращивает новые побеги, часть которых лишь забирает питательные вещества и не приносит пользы.

Поэтому июльская обрезка дерева помогает:

перераспределить питание в пользу плодовых почек и плодов;

улучшить циркуляцию воздуха между ветвями;

улучшить проникновение солнечного света внутрь кроны;

снизить риск появления грибковых заболеваний.

Таким образом, после обрезки яблоки будут созревать более равномерно и накапливать больше сахара.

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Как правильно обрезать яблоню летом

Сначала подготовьте острый и продезинфицированный секатор или пилку. Если вы работаете сразу с несколькими яблонями, после каждого дерева желательно продезинфицировать лезвия, чтобы не переносить возможные болезни с одного растения на другое. Также вам понадобится садовый вар, чтобы закрыть "раны" от инфекций. Выберите для процедуры более прохладный день, ведь высокая температура воздуха вызовет дополнительный стресс.

Далее осмотрите деревья. Обратите внимание на вертикальные побеги, которые быстро растут вверх. Так называемые "волчки" практически не плодоносят, зато активно потребляют влагу и питательные вещества. Их нужно полностью срезать у места отростания.

Также стоит удалить прикорневую поросль. Такие побеги растут у основания дерева или даже от корня и только ослабляют яблоню. Удалять их нужно как можно ниже, желательно у самого корня.

Не менее важно срезать ветки, которые уже утратили продуктивность или повреждены. Это позволит дереву направить питательные вещества на развитие уже сформировавшихся плодовых почек.

Когда работа завершена, не забудьте полить яблоню. Это поможет ей быстрее восстановить силы. Молодым деревьям достаточно будет 20-40 л воды, а вот взрослым может понадобиться до 80 л. Поливайте медленно по периметру кроны.

Как правильно формировать крону

Если на яблоне есть почти горизонтальные ветви, их можно укоротить примерно до 30 см, делая срез над внешней почкой. Такой прием стимулирует правильное направление роста новых побегов и помогает сформировать более открытую крону.

Когда рядом растут два побега — один вертикальный, а другой горизонтальный с хорошо сформированной почкой, стоит перенаправить рост на горизонтальную ветку. Так получится расширить крону, улучшить ее освещение, а яблоня будет использовать питательные вещества более эффективно.

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