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Главная Дом и огород Эти плодовые деревья нужно обрезать летом: вы получите богатый урожай

Эти плодовые деревья нужно обрезать летом: вы получите богатый урожай

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 06:52
Какие плодовые деревья нужно обрезать летом: урожай будет вдвое больше
Обрезка плодовых деревьев летом. Коллаж: Новини.LIVE

Летняя обрезка плодовых деревьев до сих пор остается недооцененной процедурой. Большинство садоводов откладывают секатор до осени или весны. Но правильно проведенная обрезка в летний сезон способна заложить основу для щедрого урожая в следующем году.

Новини.LIVE со ссылкой на agronews.ua рассказывают, какие плодовые деревья стоит обрезать летом и каких правил следует придерживаться, чтобы получить здоровый сад и щедрое плодоношение.

Почему стоит провести летнюю обрезку деревьев

Обрезку проводят, когда дерево уже дало урожай и накапливает питательные вещества для будущего сезона. Необходимо удалять слабые, поврежденные и волчьи побеги, которые растут вертикально вверх.

Основные преимущества этой процедуры:

  • дерево использует запас питательных веществ для формирования плодовых почек, а не для развития лишних побегов;
  • между ветвями лучше циркулирует воздух;
  • крона лучше пропускает солнечный свет;
  • риск появления грибковых заболеваний значительно уменьшается.

Какие плодовые деревья нужно обрезать летом

Лучше всего летнюю обрезку переносят следующие плодовые культуры:

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  • груша;
  • слива;
  • алыча;
  • персик;
  • вишня и черешня.

Как правильно проводить летнюю обрезку плодовых деревьев

Летом не стоит прибегать к кардинальному омоложению сада. Достаточно санитарной обрезки и легкой корректировки кроны.

Опытные садоводы советуют соблюдать несколько простых правил:

  • проводите обрезку в сухую, умеренно теплую погоду утром или вечером;
  • используйте острый и продезинфицированный секатор, чтобы избежать инфекций;
  • сухие, сломанные и пораженные болезнями ветки удаляйте без промедления;
  • при укорачивании молодого прироста оставляйте не менее пяти листьев на побеге;
  • на верхушке желательно оставлять один-два листа, чтобы стимулировать образование боковых ветвей;
  • при необходимости можно слегка пригнуть или изменить направление роста отдельных побегов.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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